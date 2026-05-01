VIOLÊNCIA

Quase 90% das pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e RMS morreram em 2026

Ao todo, 55 registros foram computados pelo Instituto Fogo Cruzado

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:19

Davi morreu após ser baleado dentro de casa nesta Crédito: Reprodução

Chegou a 55 o número de pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em 2026. Dessas, quase 90% morreram após serem atingidas. A última vítima foi o jovem Davi, de apenas 11 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (1°) no bairro do Engenho Velho da Federação, na capital baiana.

O dado é do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em diferentes cidades do Brasil. O instituto aponta que Salvador e RMS registraram 55 vítimas de disparos de arma de fogo enquanto estavam dentro de casa. Destas, 49 morreram, o que representa 89,09% do total, e seis, ou 10,91%, ficaram feridas.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa 1 de 4

Davi e a tia foram baleados dentro de uma casa no bairro do Engenho Velho da Federação. No momento, ocorria uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas. O confronto aconteceu durante rondas nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, por volta da meia-noite.

Um dos suspeitos foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro. Ainda durante a madrugada, a criança de 11 anos e a tia deram entrada no HGE, também feridas por disparos.