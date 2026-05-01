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Quase 90% das pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e RMS morreram em 2026

Ao todo, 55 registros foram computados pelo Instituto Fogo Cruzado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:19

Davi morreu após ser baleado dentro de casa
Davi morreu após ser baleado dentro de casa nesta  Crédito: Reprodução

Chegou a 55 o número de pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em 2026. Dessas, quase 90% morreram após serem atingidas. A última vítima foi o jovem Davi, de apenas 11 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (1°) no bairro do Engenho Velho da Federação, na capital baiana.

O dado é do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em diferentes cidades do Brasil. O instituto aponta que Salvador e RMS registraram 55 vítimas de disparos de arma de fogo enquanto estavam dentro de casa. Destas, 49 morreram, o que representa 89,09% do total, e seis, ou 10,91%, ficaram feridas.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa

Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
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Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução

Davi e a tia foram baleados dentro de uma casa no bairro do Engenho Velho da Federação. No momento, ocorria uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas. O confronto aconteceu durante rondas nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, por volta da meia-noite.

Um dos suspeitos foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro. Ainda durante a madrugada, a criança de 11 anos e a tia deram entrada no HGE, também feridas por disparos.

As investigações sobre as circunstâncias do confronto e dos disparos que atingiram as vítimas dentro da residência ainda estão em andamento.

Tags:

Bahia Salvador Violência Tiroteio

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