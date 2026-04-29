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Pai é morto a tiros na frente do filho de 7 anos durante ida para escolinha de futebol do Vasco

Homem foi abordado por dupla em moto; criança saiu ilesa do ataque

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:41

Menino joga no time de futebol infantil do clube carioca Crédito: Redes Sociais

Um homem identificado como Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, morreu após ser baleado no momento em que levava o filho de 7 anos para uma aula em uma escolinha de futebol na tarde desta terça-feira (28), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Rua Dulce Rosalina, durante uma tentativa de assalto. As informações foram divulgadas pelo G1.

Segundo informações da Polícia Militar, Marcos dirigia o veículo acompanhado da criança, que estava no banco de trás, quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. Testemunhas relataram que o destino da dupla era a escolinha de futebol do Vasco da Gama. Durante a abordagem, um dos assaltantes disparou contra o motorista. O menino não foi atingido pelos disparos e, após o crime, ficou sob os cuidados da mãe.

Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol

Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web
Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web
Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web
Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web
Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web
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Homem é baleado na cabeça enquanto levava filho para escolhinha de futebol por Web

Marcos Vinícius chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e não há informações sobre bens levados da vítima.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes já iniciaram as diligências no local do crime e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos criminosos. O objetivo da investigação é apurar as circunstâncias exatas da abordagem e confirmar a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

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