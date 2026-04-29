VISITA INUSITADA

Jararaca é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante

A presença do animal foi constatada após um dos funcionários perceber uma bolinha da piscina se movimentando

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:57

Jararaca é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante Crédito: Reprodução

Um funcionário de um restaurante em Suzano, no interior de São Paulo, se surpreendeu com um visitante inusitado ‘se divertindo’ na piscina de bolinha do estabelecimento. Ele encontrou uma jararaca na noite do último domingo (26), no espaço. Após o susto, a equipe do santuário para animais silvestres, Reserva RP, foi acionada para realizar o resgate. Ninguém foi atacado pelo animal. O restaurante já estava fechado no momento em que a cobra foi encontrada.

Especialista em animais silvestres e um dos responsáveis pelo resgate, o médico veterinário Celso Gatti foi ao local para retirar a cobra com segurança. "Um dos funcionários notou que a jaracaca estava na piscina ao reparar uma bolinha se movendo. Logo, já me chamou", contou, em entrevista à Revista Crescer.

Celso usou um gancho herpetologico, instrumento usado para manejar serpentes, para retirar o animal do espaço. Depois, usou uma caixa adequada para o transporte da espécie. "Em seguida, a jararaca foi levada para uma área de mata, em um bairro próximo, longe de residências", explicou.

Até o momento ninguém sabe como a jararaca foi parar na piscina de bolinhas. "O restaurante fica em uma região com bastante mata, inclusive nos fundos, provavelmente veio de lá", explica Celso. De acordo com o especialista, é possível que a cobra tenha entrado na piscina em busca de abrigo ou comida.

Um vídeo publicado pelo veterinário mostrando o momento do resgate viralizou no Instagram. Até às 17h30 desta quarta-feira (29) já contabilizava mais de 1,6 milhão de visualizações. "O intuito desse registro não é alarmar ninguém, mas sim, redobrar a atenção nas regiões em que ocorrem esse animal", diz.