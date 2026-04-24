TENSÃO

Influenciador é baleado em Salvador e posta vídeo pedindo socorro

Junior Alves foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:14

Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Junior Santos publicou vídeos nas redes sociais após ser baleado na manhã desta sexta-feira (24), na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador. Após ser atingido por disparos, ele foi socorrido por um homem até a UPA San Martin e, depois, transferido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Um suspeito foi preso.

Nos vídeos, Junior aparece ensanguentado e pedindo socorro aos seguidores. "Ninguém quer me dar socorro, não, família. Eu tô baleado aqui, perto do Acesso Norte", falou o homem. Depois, ele aparece dentro do carro de um homem não identificado. Junior Santos possui cerca de 110 mil seguidores no Instagram, rede social em que os vídeos foram compartilhados.

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No início da tarde, uma mulher que se identifica como mãe do homem, disse que o estado de saúde dele é considerado estável e que ele estava sendo atendido no HGE.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam intensificação de patrulhamento nas imediações da Rótula do Abacaxi quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades. Um dos autores dos disparos foi identificado, abordado e preso. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e munições. Outro envolvido conseguiu fugir antes da chegada da viatura.