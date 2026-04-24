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Influenciador é baleado em Salvador e posta vídeo pedindo socorro

Junior Alves foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:14

Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado
Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Junior Santos publicou vídeos nas redes sociais após ser baleado na manhã desta sexta-feira (24), na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador. Após ser atingido por disparos, ele foi socorrido por um homem até a UPA San Martin e, depois, transferido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Um suspeito foi preso. 

Nos vídeos, Junior aparece ensanguentado e pedindo socorro aos seguidores. "Ninguém quer me dar socorro, não, família. Eu tô baleado aqui, perto do Acesso Norte", falou o homem. Depois, ele aparece dentro do carro de um homem não identificado. Junior Santos possui cerca de 110 mil seguidores no Instagram, rede social em que os vídeos foram compartilhados. 

Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado

Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução
Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução
Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução
Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução
Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução
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Junior Santos pediu socorro na rede social após ser baleado por Reprodução

No início da tarde, uma mulher que se identifica como mãe do homem, disse que o estado de saúde dele é considerado estável e que ele estava sendo atendido no HGE. 

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam intensificação de patrulhamento nas imediações da Rótula do Abacaxi  quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades. Um dos autores dos disparos foi identificado, abordado e preso. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e munições. Outro envolvido conseguiu fugir antes da chegada da viatura.

A Polícia Civil confirmou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Além de Junior Santos, outro homem não identificado foi ferido e encaminhado para atendimento médico. 

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