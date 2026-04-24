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Suspeito de matar mulher baleada em São Marcos é preso em condomínio

Homem foi localizado na Vila Canária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:11

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem, de 29 anos, suspeito do homicídio de Anatalice Miranda Santos, de 33 anos, no bairro de São Marcos, foi preso um condomínio na Vila Canária, em Salvador, nesta sexta-feira (24).

Na quinta-feira (23), o suspeito, por meio de um advogado, compareceu à 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) para registrar um boletim de ocorrência, alegando o desaparecimento da arma utilizada no crime.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário. Diligências seguem em andamento para a localização da arma. Oitivas são realizadas para o devido esclarecimento dos fatos.

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Anatalice foi atingida por disparos de arma de fogo na madrugada de domingo (19), após um homem efetuar os tiros. Desde estão, ela estava em estado grave no Hospital do Subúrbio, onde teve a morte confirmada na quinta-feira (23).

Tags:

Salvador são Marcos

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