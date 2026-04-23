CRIMES

Baleado pelo pai e condenado por atropelamento: saiba quem era o suspeito de matar miss baiana no Rio

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha tinha mais de 20 anotações criminais

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:55

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha era o suspeito pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus Crédito: Reprodução

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, principal suspeito de matar a miss baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, era do Mato Grosso do Sul e possui histórico na Justiça. Com mais de 20 anotações criminais, ele chegou a ser ondenado a três anos em regime aberto por atropelar um policial civil.

O suspeito foi preso em flagrante no dia em que Ana Luiza foi encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na quarta-feira (22). Horas depois, ele foi encontrado morto com indícios de suicídio na cadeia.

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza 1 de 8

Endreo foi condenado por atropelar um policial civil ao ser abordado após sair de uma festa. Na época, ele se envolveu em uma confusão em uma festa, em março de 2011, quando atropelou o agente de segurança.

Endreo foi condenado por atropelar um policial civil ao ser abordado após sair de uma festa. Ele tinha se envolvido em uma confusão em que estava e saiu em alta velocidade, em março de 2011. Durante a fuga, o policial atirou e baleou Endreo, que não tinha carteira de motorista.

Já em 2019, ele foi baleado pelo próprio pai por causa de uma dívida. Na época, Endreo afimou que a dívida seria de R$ 2 milhões, mas a defesa do pai negou e disse que Endreo exigia R$ 200 mil para cursar Medicina no Paraguai.

'Gaiola de ouro'

Ana Luiza Mateus, a ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia que foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), disse para uma amiga que se sentia presa em uma "gaiola de ouro" no relacionamento.

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio 1 de 30

A informação foi confirmada por uma amiga da modelo à TV Bahia. O delegado Renato Martins, titular da Delegacia de Homicídios, disse que outras testemunhas informaram que Ana vivia um relacionamento abusivo.

"Temos desde elementos testemunhais, tivemos diversas testemunhas de fontes independentes, pessoas distintas que falaram a mesma coisa: havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussão acalorada há alguns dias, e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles que foi muito ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio", disse o delegado em entrevista ao RJTV, da TV Globo.