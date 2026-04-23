Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:38
O corpo da miss baiana Ana Luiza Mateus, que morreu após cair de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já está sendo velado em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, nesta quinta-feira (23). O enterro acontecerá ainda nesta tarde.
Já o corpo de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, suspeito de matar a namorada, ainda está no Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro. A mãe do homem, que se matou na cela da cadeia, saiu do Mato Grosso do Sul para fazer o reconhecimento e a liberação.
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
Ana Luiza Mateus disse para uma amiga que se sentia presa em uma "gaiola de ouro" no relacionamento. A informação foi confirmada por uma amiga da modelo à TV Bahia. O delegado Renato Martins, titular da Delegacia de Homicídios, disse que outras testemunhas informaram que Ana vivia um relacionamento abusivo.
"Temos desde elementos testemunhais, tivemos diversas testemunhas de fontes independentes, pessoas distintas que falaram a mesma coisa: havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussão acalorada há alguns dias, e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles que foi muito ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio", disse o delegado em entrevista ao RJTV, da TV Globo.
Ainda segundo o delegado, o suspeito, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, alterou o local da morte. "Ele mexeu, ele moveu a cena do crime. Ele tenta, segundo relatos, sair pela porta dos fundos do condomínio, e aparece lá de repente chorando muito, só que mexendo no corpo, isso não pode ser feito, isso é uma violação da prova processual", explicou.
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza
O suspeito admitiu, durante o depoimento, a ocorrência de brigas entre ele e Ana Luiza por causa de um "ciúme doentio" da parte dele. "Por conta disso, ele acaba dizendo que é culpado", disse o delegado Renato Martins.
Endreo morreu ao se enforcar na cela da Delegacia de Homicídios do Rio usando uma bermuda no fim de tarde desta quarta-feira (22).