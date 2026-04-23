Miss baiana morta após cair de prédio disse que se sentia presa em uma 'gaiola de ouro' no relacionamento

Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:30
Ana Luiza Mateus, a ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia que foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), disse para uma amiga que se sentia presa em uma "gaiola de ouro" no relacionamento.
A informação foi confirmada por uma amiga da modelo à TV Bahia. O delegado Renato Martins, titular da Delegacia de Homicídios, disse que outras testemunhas informaram que Ana vivia um relacionamento abusivo.
"Temos desde elementos testemunhais, tivemos diversas testemunhas de fontes independentes, pessoas distintas que falaram a mesma coisa: havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussão acalorada há alguns dias, e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles que foi muito ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio", disse o delegado em entrevista ao RJTV, da TV Globo.
Ainda segundo o delegado, o suspeito, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, alterou o local da morte. "Ele mexeu, ele moveu a cena do crime. Ele tenta, segundo relatos, sair pela porta dos fundos do condomínio, e aparece lá de repente chorando muito, só que mexendo no corpo, isso não pode ser feito, isso é uma violação da prova processual", explicou.
O suspeito admitiu, durante o depoimento, a ocorrência de brigas entre ele e Ana Luiza por causa de um "ciúme doentio" da parte dele. "Por conta disso, ele acaba dizendo que é culpado", disse o delegado Renato Martins.
Endreo morreu ao se enforcar na cela da Delegacia de Homicídios do Rio usando uma bermuda no fim de tarde desta quarta-feira (22).