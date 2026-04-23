Inmet eleva alerta para perigo de chuvas intensas em Salvador e outras 44 cidades baianas

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Esther Morais
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:38
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o nível de alerta para chuvas intensas de amarelo para laranja em Salvador e em outras 44 cidades da Bahia. O aviso, classificado como de perigo, indica risco de acumulados significativos e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira (23).
Conforme o órgão, a previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de rajadas de vento. O cenário aumenta a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente em áreas de risco.
O que fazer durante o temporal?
O alerta começou na manhã de quarta-feira (22), às 9h, e abrange regiões como o Nordeste Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo, além de áreas do litoral e interior do estado.
O instituto recomenda atenção redobrada durante o período de instabilidade:
Evitar enfrentar o mau tempo
Observar sinais de deslizamentos em encostas
Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível
Proteger bens em caso de alagamento com sacos plásticos
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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