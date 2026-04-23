TEMPO

Inmet eleva alerta para perigo de chuvas intensas em Salvador e outras 44 cidades baianas

Previsão inclui rajadas de vento

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:38

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o nível de alerta para chuvas intensas de amarelo para laranja em Salvador e em outras 44 cidades da Bahia. O aviso, classificado como de perigo, indica risco de acumulados significativos e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira (23).

Conforme o órgão, a previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de rajadas de vento. O cenário aumenta a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente em áreas de risco.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta começou na manhã de quarta-feira (22), às 9h, e abrange regiões como o Nordeste Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo, além de áreas do litoral e interior do estado.

O instituto recomenda atenção redobrada durante o período de instabilidade:

Evitar enfrentar o mau tempo

Observar sinais de deslizamentos em encostas

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível

Proteger bens em caso de alagamento com sacos plásticos

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Confira a lista completa das cidades sob alerta:

Acajutiba

Alagoinhas

Amélia Rodrigues

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Cachoeira

Camaçari

Candeias

Cardeal da Silva

Catu

Conceição do Jacuípe

Conde

Crisópolis

Dias d'Ávila

Entre Rios

Esplanada

Inhambupe

Itanagra

Itaparica

Jaguaripe

Jandaíra

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Mata de São João

Muniz Ferreira

Nazaré

Pojuca

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santo Amaro

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Sebastião do Passé

Saubara

Simões Filho

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença