Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ oferece 3 mil moradias em Salvador com parcelas a partir de R$ 399

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Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:03
O III Feirão Minha Casa, Minha Vida será realizado em Salvador entre os dias 1º e 3 de maio, no Shopping da Bahia, reunindo cerca de 3 mil unidades habitacionais com condições facilitadas de financiamento. A iniciativa coincide com o feriado do Dia do Trabalhador e mira, principalmente, famílias de baixa e média renda que buscam sair do aluguel.
Segundo a organização, os imóveis terão parcelas iniciais a partir de R$ 399 e taxas de juros a partir de 4% ao ano, abaixo da média praticada no mercado. O evento contará com análise de crédito no local, inclusive para trabalhadores autônomos e informais, público que costuma enfrentar mais dificuldades no acesso ao financiamento habitacional.
Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’
Entre as condições anunciadas estão subsídios de até R$ 55 mil, possibilidade de parcelamento da entrada em até 100 vezes e redução da burocracia — com exigência mínima de documentação para aprovação de crédito. Em alguns casos, custos cartoriais e de documentação podem ser assumidos pelas construtoras.
Participam desta edição empresas como MRV, Tenda, Direcional, Sertenge e Santana, com empreendimentos distribuídos em mais de 15 regiões de Salvador e Região Metropolitana, incluindo bairros como Cajazeiras, Mussurunga, Piatã e Jardim Armação, além de áreas em Camaçari.
O feirão também inclui opções de apartamentos, casas e loteamentos — estes últimos sem necessidade de consulta ao SPC, conforme divulgado. As unidades variam entre um e dois quartos e incluem empreendimentos com infraestrutura de lazer.
De acordo com a organização, a expectativa é repetir o desempenho de edições anteriores, que já viabilizaram a aquisição da casa própria para centenas de famílias na capital baiana.