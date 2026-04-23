IMÓVEIS

Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ oferece 3 mil moradias em Salvador com parcelas a partir de R$ 399

Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’ retorna ao Shopping da Bahia (Piso L3), entre os dias 1º e 3 de maio

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:03

Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’ Crédito: Reprodução/A&F POP Imobiliária

O III Feirão Minha Casa, Minha Vida será realizado em Salvador entre os dias 1º e 3 de maio, no Shopping da Bahia, reunindo cerca de 3 mil unidades habitacionais com condições facilitadas de financiamento. A iniciativa coincide com o feriado do Dia do Trabalhador e mira, principalmente, famílias de baixa e média renda que buscam sair do aluguel.

Segundo a organização, os imóveis terão parcelas iniciais a partir de R$ 399 e taxas de juros a partir de 4% ao ano, abaixo da média praticada no mercado. O evento contará com análise de crédito no local, inclusive para trabalhadores autônomos e informais, público que costuma enfrentar mais dificuldades no acesso ao financiamento habitacional.

Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’ 1 de 5

Entre as condições anunciadas estão subsídios de até R$ 55 mil, possibilidade de parcelamento da entrada em até 100 vezes e redução da burocracia — com exigência mínima de documentação para aprovação de crédito. Em alguns casos, custos cartoriais e de documentação podem ser assumidos pelas construtoras.

Participam desta edição empresas como MRV, Tenda, Direcional, Sertenge e Santana, com empreendimentos distribuídos em mais de 15 regiões de Salvador e Região Metropolitana, incluindo bairros como Cajazeiras, Mussurunga, Piatã e Jardim Armação, além de áreas em Camaçari.

O feirão também inclui opções de apartamentos, casas e loteamentos — estes últimos sem necessidade de consulta ao SPC, conforme divulgado. As unidades variam entre um e dois quartos e incluem empreendimentos com infraestrutura de lazer.