Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos

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Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:52
Anatalice Miranda Santos, mulher que foi baleada em uma festa 'paredão' na Rua Direta da São Marcos, em Salvador, morreu nesta quinta-feira (22) após quatro dias internada. O crime ocorreu no domingo (19). A informação foi confirmada pela TV Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de homicídio. Anatalice foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos.
Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. O suspeito estava trajando uma camisa do Esporte Clube Vitória.