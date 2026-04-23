SALVADOR

Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos

Caso é investigado como tentativa de homicídio

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:52

Vítima estava internada no Hospital do Subúrbio Crédito: Sesab

Anatalice Miranda Santos, mulher que foi baleada em uma festa 'paredão' na Rua Direta da São Marcos, em Salvador, morreu nesta quinta-feira (22) após quatro dias internada. O crime ocorreu no domingo (19). A informação foi confirmada pela TV Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de homicídio. Anatalice foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos.