Corpo carbonizado é encontrado ao lado de motocicleta no interior da Bahia

Caso aconteceu em Ipirá

  • Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:17

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta terça-feira (21), em Ipirá, no interior da Bahia. A vítima ainda não foi identificada.

Agentes da 98ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para averiguar a denúncia de um corpo carbonizado na Avenida Paulo Souto, no bairro 20 de Abril.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção. Diligências são realizadas com o objetivo de identificar a vítima e possíveis autores. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Itaberaba) investiga o caso.

