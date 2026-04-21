Corpo carbonizado é encontrado ao lado de motocicleta no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:17
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta terça-feira (21), em Ipirá, no interior da Bahia. A vítima ainda não foi identificada.
Agentes da 98ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para averiguar a denúncia de um corpo carbonizado na Avenida Paulo Souto, no bairro 20 de Abril.
A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia.
Foram expedidas as guias para perícia e remoção. Diligências são realizadas com o objetivo de identificar a vítima e possíveis autores. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Itaberaba) investiga o caso.