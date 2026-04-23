Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai e filho morrem eletrocutados ao tocarem em arame farpado no interior da Bahia

Neoenergia Coelba apura o caso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:16

Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58.
Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58. Crédito: Reprodução

Pai e filho morreram após receberem uma descarga elétrica em Paulo Afonso, no norte da Bahia, na manhã de quatra-feira (22). O caso aconteceu quando os dois tocaram em uma cerca de arame farpado na zona rural do município.

As vítimas foram identificas como Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o acidente. "Após ser acionada, a distribuidora encaminhou equipe e realizou os procedimentos de segurança no local, que ficou com a rede desenergizada até a conclusão do serviço no início da tarde", diz trecho da nota.

Leia mais

Imagem - Dupla é presa por roubar aparelhos avaliados em R$ 27 mil em supermercado na Bahia

Dupla é presa por roubar aparelhos avaliados em R$ 27 mil em supermercado na Bahia

Imagem - Justiça obriga motorista e vereadora a pagar pensão a corredor que perdeu a perna em acidente

Justiça obriga motorista e vereadora a pagar pensão a corredor que perdeu a perna em acidente

A Coelba também informou que apura as causas do acidente e colabora com as investigações.

Tags:

Bahia Eletrocutados Paulo Afonso

Mais recentes

Imagem - Fumar maconha na adolescência aumenta risco de psicose, ansiedade e depressão na vida adulta, diz estudo

Fumar maconha na adolescência aumenta risco de psicose, ansiedade e depressão na vida adulta, diz estudo
Imagem - Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão

Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão
Imagem - Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)

Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)