Pai e filho morrem eletrocutados ao tocarem em arame farpado no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:16
Pai e filho morreram após receberem uma descarga elétrica em Paulo Afonso, no norte da Bahia, na manhã de quatra-feira (22). O caso aconteceu quando os dois tocaram em uma cerca de arame farpado na zona rural do município.
As vítimas foram identificas como Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58.
Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o acidente. "Após ser acionada, a distribuidora encaminhou equipe e realizou os procedimentos de segurança no local, que ficou com a rede desenergizada até a conclusão do serviço no início da tarde", diz trecho da nota.
A Coelba também informou que apura as causas do acidente e colabora com as investigações.