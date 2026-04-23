TRAGÉDIA

Pai e filho morrem eletrocutados ao tocarem em arame farpado no interior da Bahia

Neoenergia Coelba apura o caso

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:16

Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58. Crédito: Reprodução

Pai e filho morreram após receberem uma descarga elétrica em Paulo Afonso, no norte da Bahia, na manhã de quatra-feira (22). O caso aconteceu quando os dois tocaram em uma cerca de arame farpado na zona rural do município.

As vítimas foram identificas como Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 30 anos, e Sebastião Ferreira da Silva, de 58.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o acidente. "Após ser acionada, a distribuidora encaminhou equipe e realizou os procedimentos de segurança no local, que ficou com a rede desenergizada até a conclusão do serviço no início da tarde", diz trecho da nota.