POLÍCIA

Dupla é presa por roubar aparelhos avaliados em R$ 27 mil em supermercado na Bahia

Assalto aconteceu em Conceição do Jacuípe, no interior do estado

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:28

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos suspeitos de participar de um assalto em um supermercado em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, na última terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, quatro homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram 41 celulares que estavam à venda na loja, e outros sete aparelhos de clientes e colaboradores, além de documentos pessoais e cartões bancários. Prejuízo foi estimado em mais de R$ 27 mil.

Na operação, realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador), parte dos aparelhos roubados foi recuperada e duas armas de fogo — uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38 — foram apreendidas.