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Dupla é presa por roubar aparelhos avaliados em R$ 27 mil em supermercado na Bahia

Assalto aconteceu em Conceição do Jacuípe, no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:28

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos suspeitos de participar de um assalto em um supermercado em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, na última terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, quatro homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram 41 celulares que estavam à venda na loja, e outros sete aparelhos de clientes e colaboradores, além de documentos pessoais e cartões bancários. Prejuízo foi estimado em mais de R$ 27 mil.

Na operação, realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador), parte dos aparelhos roubados foi recuperada e duas armas de fogo — uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38 — foram apreendidas.

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Os suspeitos foram localizados no bairro de Cajazeiras, em Salvador, com o veículo utilizado na ação criminosa. O automóvel havia sido roubado de um motorista de aplicativo.

Tags:

Polícia

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