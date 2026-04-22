Mãe e filhos de 7 e 9 anos morrem em grave acidente no extremo sul da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:06
Uma mãe e dois filhos, de 7 e 9 anos, morreram após um acidente envolvendo dois carros na BA-290, trecho entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A batida ocorreu na noite de terça-feira (21).
As vítimas foram identificadas como Emanuele de Abreu Santos, de 35 anos, Sarah Silva de Abreu Santos, 9, e João Pedro Silva de Abreu Santos, 7. As vítimas eram da cidade de Itanhém, no sul da Bahia.
Acidente no extremo sul da Bahia
O 4º Pelotão da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) atendeu a ocorrência, que foi registrada por volta das 20h, no km 95. De acordo com informações do Sul Bahia News, site local, o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. Emanuele, o esposo e os filhos estavam em outro veículo.
O marido dela, Paulo Roberto Silva Santos, conhecido como Paulinho, está internado, aguardando transferência. Ele é proprietário de um bar em Itanhém.
Em nota, a Prefeitura de Itanhém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou as mortes. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com Paulo Roberto Silva Santos (esposo e pai), familiares, amigos, colegas, professores e toda a comunidade escolar, profundamente consternados por essa perda irreparável", diz trecho da nota.
Sarah era aluna do 4º Ano do Ensino Fundamental I da Escola Marechal Costa e Silva. Já João estava 2° Ano do Ensino Fundamental I da Escola implicio Binas.