TRAGÉDIA

Mãe e filhos de 7 e 9 anos morrem em grave acidente no extremo sul da Bahia

Batida ocorreu na BA-290, trecho entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:06

Acidente no extremo sul da Bahia Crédito: Reprodução/Sul Bahia News

Uma mãe e dois filhos, de 7 e 9 anos, morreram após um acidente envolvendo dois carros na BA-290, trecho entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A batida ocorreu na noite de terça-feira (21).

As vítimas foram identificadas como Emanuele de Abreu Santos, de 35 anos, Sarah Silva de Abreu Santos, 9, e João Pedro Silva de Abreu Santos, 7. As vítimas eram da cidade de Itanhém, no sul da Bahia.

Acidente no extremo sul da Bahia 1 de 7

O 4º Pelotão da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) atendeu a ocorrência, que foi registrada por volta das 20h, no km 95. De acordo com informações do Sul Bahia News, site local, o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. Emanuele, o esposo e os filhos estavam em outro veículo.

O marido dela, Paulo Roberto Silva Santos, conhecido como Paulinho, está internado, aguardando transferência. Ele é proprietário de um bar em Itanhém.

Em nota, a Prefeitura de Itanhém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou as mortes. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com Paulo Roberto Silva Santos (esposo e pai), familiares, amigos, colegas, professores e toda a comunidade escolar, profundamente consternados por essa perda irreparável", diz trecho da nota.