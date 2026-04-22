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Mãe e filhos de 7 e 9 anos morrem em grave acidente no extremo sul da Bahia

Batida ocorreu na BA-290, trecho entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:06

Acidente no extremo sul da Bahia
Acidente no extremo sul da Bahia Crédito: Reprodução/Sul Bahia News

Uma mãe e dois filhos, de 7 e 9 anos, morreram após um acidente envolvendo dois carros na BA-290, trecho entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A batida ocorreu na noite de terça-feira (21).

As vítimas foram identificadas como Emanuele de Abreu Santos, de 35 anos, Sarah Silva de Abreu Santos, 9, e João Pedro Silva de Abreu Santos, 7. As vítimas eram da cidade de Itanhém, no sul da Bahia.

Acidente no extremo sul da Bahia

Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News
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Acidente no extremo sul da Bahia por Reprodução/Sul Bahia News

O 4º Pelotão da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) atendeu a ocorrência, que foi registrada por volta das 20h, no km 95. De acordo com informações do Sul Bahia News, site local, o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. Emanuele, o esposo e os filhos estavam em outro veículo.

O marido dela, Paulo Roberto Silva Santos, conhecido como Paulinho, está internado, aguardando transferência. Ele é proprietário de um bar em Itanhém.

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Em nota, a Prefeitura de Itanhém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou as mortes. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com Paulo Roberto Silva Santos (esposo e pai), familiares, amigos, colegas, professores e toda a comunidade escolar, profundamente consternados por essa perda irreparável", diz trecho da nota.

Sarah era aluna do 4º Ano do Ensino Fundamental I da Escola Marechal Costa e Silva. Já João estava 2° Ano do Ensino Fundamental I da Escola implicio Binas.

Tags:

Bahia Acidente Extremo sul da Bahia

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