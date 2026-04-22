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Homem é preso suspeito de matar avó e neto atropelados na porta de casa na Bahia

Vítimas morreram no último domingo (19)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:12

Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos Crédito: Reprodução/Bahia Extremo Sul

O homem de 24 anos, investigado pelo atropelamento de uma mulher e o neto dela, foi preso nesta quarta-feira (22), na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. As vítimas, identificadas como Mariete Lopes dos Santos, de 56 anos, e Gabriel Souza Santana, de 6, morreram após serem atingidos pelo veículo em frente a uma casa, no último domingo (19).

O suspeito confessou que atropelou avó e neto durante depoimento na Delegacia Territorial (DT/Guaratinga), que já havia representado por sua prisão. As investigações ainda apuram indícios de ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo.

Motorista fugiu após atropelar e matar avó e neto 1 de 6

Ele foi apresentado na unidade policial, acompanhado de seus advogados, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. O homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com relatos de testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu o local onde estavam as vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o impacto provocou a morte imediata dos dois atropelados.