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Homem é preso suspeito de matar avó e neto atropelados na porta de casa na Bahia

Vítimas morreram no último domingo (19)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:12

Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos Crédito: Reprodução/Bahia Extremo Sul

O homem de 24 anos, investigado pelo atropelamento de uma mulher e o neto dela, foi preso nesta quarta-feira (22), na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. As vítimas, identificadas como Mariete Lopes dos Santos, de 56 anos, e Gabriel Souza Santana, de 6, morreram após serem atingidos pelo veículo em frente a uma casa, no último domingo (19). 

O suspeito confessou que atropelou avó e neto durante depoimento na Delegacia Territorial (DT/Guaratinga), que já havia representado por sua prisão. As investigações ainda apuram indícios de ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo.

Motorista fugiu após atropelar e matar avó e neto

Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/TV Bahia
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul
Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul
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Avó e neto estavam na porta de casa quando foram atingidos por Reprodução/Bahia Extremo Sul

Ele foi apresentado na unidade policial, acompanhado de seus advogados, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. O homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com relatos de testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu o local onde estavam as vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o impacto provocou a morte imediata dos dois atropelados.

Após o atropelamento, o condutor deixou o local sem prestar socorro, segundo a Polícia Civil. Moradores relataram que o homem teria consumido bebida alcoólica antes de pegar o carro, o que ainda será investigado pela polícia.

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