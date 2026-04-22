Ônibus é alvo de ataque a tiros na madrugada em Lauro de Freitas

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Nauan Sacramento
Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:56
Um ônibus foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (20), na localidade de Areia Branca, em Lauro de Freitas, região Metrôpolitana de Salvador.
De acordo com relatos da ocorrência, um homem armado se aproximou do coletivo e abriu fogo deliberadamente. Apesar do ocorrido, não houve registro de passageiros ou rodoviários feridos.
O atentado é alvo de investigação por parte da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). A unidade tenta descobrir o que motivou o atirador e quem seria o autor dos disparos.