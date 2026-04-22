ÔNIBUS ALVEJADO

Ônibus é alvo de ataque a tiros na madrugada em Lauro de Freitas

Coletivo foi alvejado enquanto circulava pela região de Areia Branca

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:56

Ônibus é alvo de ataque a tiros em Lauro de Freitas Crédito: Redes Sociais

Um ônibus foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (20), na localidade de Areia Branca, em Lauro de Freitas, região Metrôpolitana de Salvador.

De acordo com relatos da ocorrência, um homem armado se aproximou do coletivo e abriu fogo deliberadamente. Apesar do ocorrido, não houve registro de passageiros ou rodoviários feridos.