INVESTIGAÇÃO

Homem é preso após ser flagrado com adolescente de 13 anos dentro de carro em Salvador

Suspeito foi detido pela Guarda Municipal

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:39

Caso foi registrado no bairro de Piatã Crédito: Divulgação

Um homem foi preso após ser flagrado com uma adolescente de 13 anos dentro de um carro em Salvador, na noite de terça-feira (21). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) realizava patrulhamento quando identificou a situação, no bairro de Piatã.

O carro estava estacionado em uma área isolada na rua da Gratidão. Ao se aproximarem do carro, os agentes notaram a saída da adolescenta e de um indivíduo que apresentava "comportamento suspeito", segundo a Guarda Municipal.

Os dois envolvidos foram abordados, mas apresentaram relatos contraditórios sobre a situação. O homem afirmou estar em um relacionamento com a menor, que foi confirmada como tendo apenas 13 anos.