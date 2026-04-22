Homem é preso após ser flagrado com adolescente de 13 anos dentro de carro em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:39
Um homem foi preso após ser flagrado com uma adolescente de 13 anos dentro de um carro em Salvador, na noite de terça-feira (21). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) realizava patrulhamento quando identificou a situação, no bairro de Piatã.
O carro estava estacionado em uma área isolada na rua da Gratidão. Ao se aproximarem do carro, os agentes notaram a saída da adolescenta e de um indivíduo que apresentava "comportamento suspeito", segundo a Guarda Municipal.
Os dois envolvidos foram abordados, mas apresentaram relatos contraditórios sobre a situação. O homem afirmou estar em um relacionamento com a menor, que foi confirmada como tendo apenas 13 anos.
A equipe decidiu conduzir ambos à Delegacia de Repressão a Crianças e Adolescentes (Dercca), onde o acusado foi enquadrado no crime de estupro de vulnerável.