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Homem é preso após ser flagrado com adolescente de 13 anos dentro de carro em Salvador

Suspeito foi detido pela Guarda Municipal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:39

Caso foi registrado no bairro de Piatã
Caso foi registrado no bairro de Piatã Crédito: Divulgação

Um homem foi preso após ser flagrado com uma adolescente de 13 anos dentro de um carro em Salvador, na noite de terça-feira (21). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) realizava patrulhamento quando identificou a situação, no bairro de Piatã. 

O carro estava estacionado em uma área isolada na rua da Gratidão. Ao se aproximarem do carro, os agentes notaram a saída da adolescenta e de um indivíduo que apresentava "comportamento suspeito", segundo a Guarda Municipal. 

Os dois envolvidos foram abordados, mas apresentaram relatos contraditórios sobre a situação. O homem afirmou estar em um relacionamento com a menor, que foi confirmada como tendo apenas 13 anos.

A equipe decidiu conduzir ambos à Delegacia de Repressão a Crianças e Adolescentes (Dercca), onde o acusado foi enquadrado no crime de estupro de vulnerável.

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