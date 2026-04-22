SUL DO ESTADO

Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia

Durante a abordagem, parte do valor retirado do caixa da empresa foi recuperada

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:13

Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (22), suspeita de furtar um estabelecimento comercial onde trabalhava, no município de Itabela, no sul da Bahia. Ela foi detida após denúncia do representante da empresa, que relatou o desaparecimento recorrente de valores em espécie do caixa da loja.



A equipe da Delegacia Territorial de Itabela realizou a prisão da suspeita com base em provas apresentadas, como comprovantes de depósito com valores aproximados ao montante subtraído.

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Durante a abordagem, parte do valor foi recuperada, além da apreensão de materiais que serão analisados no curso da investigação. A suspeita foi conduzida à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis.