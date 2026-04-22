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Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia

Durante a abordagem, parte do valor retirado do caixa da empresa foi recuperada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:13

Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia
Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (22), suspeita de furtar um estabelecimento comercial onde trabalhava, no município de Itabela, no sul da Bahia. Ela foi detida após denúncia do representante da empresa, que relatou o desaparecimento recorrente de valores em espécie do caixa da loja.

A equipe da Delegacia Territorial de Itabela realizou a prisão da suspeita com base em provas apresentadas, como comprovantes de depósito com valores aproximados ao montante subtraído.

Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia

Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia por Reprodução
Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia por Reprodução
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Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia por Reprodução
Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia por Reprodução
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Funcionária é presa por roubar dinheiro do caixa de loja na Bahia por Reprodução

Durante a abordagem, parte do valor foi recuperada, além da apreensão de materiais que serão analisados no curso da investigação. A suspeita foi conduzida à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis.

As investigações seguem em andamento para a completa apuração dos fatos e eventual responsabilização criminal.

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