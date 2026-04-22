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Pastor é investigado por homofobia em hospital de Feira de Santana

Jovem de 20 anos denunciou agressor após ser alvo de ataques verbais durante atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:59

Comentários preconceituosos teriam sido dirigidos a um funcionário do hospital Crédito: Redes Sociais

O pastor Moisés Neri dos Santos, conhecido nas redes sociais como pastor Moisés é alvo de uma investigação da Polícia Civil após ser denunciado por injúria homofóbica dentro de uma unidade de saúde em Feira de Santana. O crime teria ocorrido na última segunda-feira (21), quando o suspeito proferiu ofensas contra um jovem de 20 anos que estava no local.

A denúncia foi formalizada pela vítima na 1ª Delegacia Territorial (DT) do município, que já instaurou o inquérito policial. Segundo o relato do jovem, o agressor utilizou termos homofóbicos para atacá-lo verbalmente durante o atendimento na unidade de saúde.

O advogado Armênio Seixas informou em entrevista que o pastor Moisés realizava uma pregação no hospital quando foi acusado de homofobia contra um funcionário. Na delegacia, a vítima relatou ter se sentido ofendida após o religioso afirmar que "a homossexualidade seria abominável aos olhos de Deus", declaração que a defesa sustenta ter sido genérica e baseada em ensinamentos bíblicos, sem direcionamento específico.

Após os depoimentos, todos os envolvidos foram liberados. O advogado afirmou que o pastor nega qualquer crime e que a defesa agora aguarda o desdobramento das investigações e o eventual encaminhamento do caso ao Poder Judiciário.

Com cerca de 234 mil seguidores e histórico de pregações virais em Feira de Santana, o religioso também possui trajetória na política local. Ele disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022, pelo Patriota, e tentou a Câmara Municipal em 2024, pelo Avante, mas não obteve êxito em nenhuma das candidaturas.

A Polícia Civil informou que oitivas e diligências já estão sendo realizadas para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar possíveis testemunhas do episódio. 

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Tags:

Crime Homofobia Feira de Santana Hospital Pastor

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