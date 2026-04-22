HOMOFOBIA

Pastor é investigado por homofobia em hospital de Feira de Santana

Jovem de 20 anos denunciou agressor após ser alvo de ataques verbais durante atendimento médico

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:59

Comentários preconceituosos teriam sido dirigidos a um funcionário do hospital Crédito: Redes Sociais

O pastor Moisés Neri dos Santos, conhecido nas redes sociais como pastor Moisés é alvo de uma investigação da Polícia Civil após ser denunciado por injúria homofóbica dentro de uma unidade de saúde em Feira de Santana. O crime teria ocorrido na última segunda-feira (21), quando o suspeito proferiu ofensas contra um jovem de 20 anos que estava no local.

A denúncia foi formalizada pela vítima na 1ª Delegacia Territorial (DT) do município, que já instaurou o inquérito policial. Segundo o relato do jovem, o agressor utilizou termos homofóbicos para atacá-lo verbalmente durante o atendimento na unidade de saúde.

O advogado Armênio Seixas informou em entrevista que o pastor Moisés realizava uma pregação no hospital quando foi acusado de homofobia contra um funcionário. Na delegacia, a vítima relatou ter se sentido ofendida após o religioso afirmar que "a homossexualidade seria abominável aos olhos de Deus", declaração que a defesa sustenta ter sido genérica e baseada em ensinamentos bíblicos, sem direcionamento específico.

Após os depoimentos, todos os envolvidos foram liberados. O advogado afirmou que o pastor nega qualquer crime e que a defesa agora aguarda o desdobramento das investigações e o eventual encaminhamento do caso ao Poder Judiciário.

Com cerca de 234 mil seguidores e histórico de pregações virais em Feira de Santana, o religioso também possui trajetória na política local. Ele disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022, pelo Patriota, e tentou a Câmara Municipal em 2024, pelo Avante, mas não obteve êxito em nenhuma das candidaturas.