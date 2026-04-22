Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:40
Nesta quinta-feira (23), o capítulo da novela das seis da TV Globo, A Nobreza do Amor, terá uma participação mais do que especial para os baianos. Dete Lima, estilista e uma das figuras mais importantes da história do Ilê Aiyê, participará de cenas especiais.
Durante sua participação na trama, Dete aparece em cenas de flashback como a avó da princesa Alika (Duda Santos), personagem de Ludy Lager. Na cena, a personagem de Dete transmite ensinamentos fundamentais à jovem princesa, mostrando como fazer uma saia de amarração e como criar sua coroa, representada pelo turbante.
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
Entre as orientações da mãe de Niara, há uma que marca a vida e o ofício de Alika: não há nada no mundo que uma boa amarração não resolva. O momento é lembrado quando Alika se dedica à missão de fazer um vestido para uma das concorrentes do concurso “A Mais Formosa do Brasil”.
A novela é assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernández. Dete é responsável, desde os anos 1970, pelas criações icônicas que se tornaram uma das marcas registradas do Ilê Aiyê, o primeiro e mais tradicional bloco afro do Brasil.