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Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima atua como estilista do grupo afro há mais de 50 anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:40

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Manoella Mello

Nesta quinta-feira (23), o capítulo da novela das seis da TV Globo, A Nobreza do Amor, terá uma participação mais do que especial para os baianos. Dete Lima, estilista e uma das figuras mais importantes da história do Ilê Aiyê, participará de cenas especiais.

Durante sua participação na trama, Dete aparece em cenas de flashback como a avó da princesa Alika (Duda Santos), personagem de Ludy Lager. Na cena, a personagem de Dete transmite ensinamentos fundamentais à jovem princesa, mostrando como fazer uma saia de amarração e como criar sua coroa, representada pelo turbante.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
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Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello

Entre as orientações da mãe de Niara, há uma que marca a vida e o ofício de Alika: não há nada no mundo que uma boa amarração não resolva. O momento é lembrado quando Alika se dedica à missão de fazer um vestido para uma das concorrentes do concurso “A Mais Formosa do Brasil”.

A novela é assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernández. Dete é responsável, desde os anos 1970, pelas criações icônicas que se tornaram uma das marcas registradas do Ilê Aiyê, o primeiro e mais tradicional bloco afro do Brasil.

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