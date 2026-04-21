DE NOVO

Condenado por estupro, ex-secretário é preso por novas suspeitas de crimes contra adolescentes na Bahia

Investigado por ataques em Eunápolis, ex-gestor de Jucuruçu havia deixado o regime fechado em janeiro após mais de 11 anos de prisão

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:48

Alexandro Souza Sena Crédito: Reproduçao

O ex-secretário de Administração de Jucuruçu, Alexandro Souza Sena, foi preso novamente na segunda-feira (20) em um posto de combustíveis após passar a ser alvo de investigações relacionadas a novos crimes sexuais contra mulheres em situação de vulnerabilidade.

O ex-gestor já havia sido condenado por estupro em 2014 e cumpriu mais de 11 anos de pena em regime fechado no presídio de Teixeira de Freitas. Em janeiro deste ano, ele foi para o regime semiaberto.

A progressão ocorreu no período em que a polícia apurava dois novos episódios em que Alexandro Sena foi apontado como suspeito. Um deles envolve a tentativa de estupro contra uma adolescente que saía de uma escola em Eunápolis.

No outro caso investigado, ele é suspeito de invadir uma residência em um condomínio da mesma cidade e tentar abusar de duas irmãs menores de idade. As vítimas conseguiram escapar após vizinhos ouvirem os gritos e o suspeito fugir do local.