Mulher é internada em estado grave após ser baleada em São Marcos

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Millena Marques
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:40
Uma mulher de 32 anos, identificada como Anatalice Miranda Santos, foi baleada em uma festa 'paredão' na Rua Direta da São Marcos, em Salvador, no domingo (19).
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de homicídio. Não há informações sobre autoria e motivação do crime. O suspeito estava trajando uma camisa do Esporte Clube Vitória.
Anatalice foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos.
Em seguida, a vítima foi transferida para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dela é grave.