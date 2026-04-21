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Mulher é internada em estado grave após ser baleada em São Marcos

Caso é investigado como tentativa de homicídio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:40

Hospital do Subúrbio, onde vítimas foram atendidas
Vítima está internada no Hospital do Subúrbio Crédito: Sesab

Uma mulher de 32 anos, identificada como Anatalice Miranda Santos, foi baleada em uma festa 'paredão' na Rua Direta da São Marcos, em Salvador, no domingo (19).

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de homicídio. Não há informações sobre autoria e motivação do crime. O suspeito estava trajando uma camisa do Esporte Clube Vitória.

Anatalice foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos.

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Em seguida, a vítima foi transferida para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dela é grave.

Tags:

Bahia Salvador

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