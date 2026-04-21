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Equipamentos das obras iniciais da Ponte Salvador-Itaparica têm data para chegar em Salvador; veja

Navio com 800 toneladas atraca na capital baiana na segunda semana de maio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:56

Ponto Salvador-Itaparica
Ponto Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

A chegada dos equipamentos destinados às etapas iniciais da construção da Ponte Salvador-Itaparica está prevista para a segunda quinzena de maio. Um navio com mais de 800 toneladas chegará em Salvador.

A carga, composta por 44 contêineres, será utilizada na implantação de uma plataforma provisória no mar, estrutura essencial para dar suporte logístico e operacional às obras. A tecnologia já é aplicada em grandes projetos internacionais.

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
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Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

De acordo com o governo estadual, o início das atividades em campo está previsto para o mês de junho, com a construção da plataforma provisória em Vera Cruz e no local onde será implantado o vão central da ponte.

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a ponte, sonho antigo dos baianos, conectará Salvador à Ilha de Itaparica e promovendo uma transformação estrutural na mobilidade e no desenvolvimento regional. O projeto inclui ainda acessos viários, túneis, viadutos e a implantação de uma nova via expressa na ilha.

Tags:

Ponte Salvador-itaparica

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