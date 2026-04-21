DECISÃO

Suspeito de participação na morte da adolescente Thamiris é liberado pela Justiça

Rodrigo Faria Sena dos Santos

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:50

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

Um dos homens presos por envolvimento na morte de Thamiris dos Santos Pereira foi solto após o fim do mandado de prisão temporária, que era válido por 30 dias. Rodrigo Faria Sena dos Santos foi solto no sábado (18).

Ele foi preso no dia em que o corpo da adolescente foi encontrado, 19 de março. Rodrigo é investigado por atrair vítima para a morte.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris. Ele era próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

Davi, primo de Rodrigo, acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.