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Suspeito de participação na morte da adolescente Thamiris é liberado pela Justiça

Rodrigo Faria Sena dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:50

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

Um dos homens presos por envolvimento na morte de Thamiris dos Santos Pereira foi solto após o fim do mandado de prisão temporária, que era válido por 30 dias. Rodrigo Faria Sena dos Santos foi solto no sábado (18).

Ele foi preso no dia em que o corpo da adolescente foi encontrado, 19 de março. Rodrigo é investigado por atrair vítima para a morte.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris. Ele era próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

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Davi, primo de Rodrigo, acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.

Rodrigo, então, teria atraído a jovem após ela sair da escola. Thamiris teve o celular vistoriado, no chamado tribunal do crime, e foi executada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o desaparecimento.

Tags:

Crime Thamiris

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