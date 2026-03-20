CRIME

Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, teria atraído a vítima para o local em que ela foi submetida ao tribunal do crime

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:40

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

A Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, suspeito de envolvimento na morte de Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A prisão temporária foi homologada nesta sexta-feira (20), após ele passar por audiência de custódia. Rodrigo é vizinho da família da jovem e teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde ela foi morta, segundo as investigações.

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso na tarde de quinta-feira (19), pouco tempo depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma área de mata. Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.

Rodrigo, então, teria atraído a jovem após ela sair da escola. Thamiris teve o celular vistoriado, no chamado tribunal do crime, e foi executada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o desaparecimento.

Na decisão desta sexta-feira (20), a Justiça destacou que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e determinou que o suspeito permaneça preso, à disposição do juízo responsável pelo caso.

"Rodrigo, valendo-se da relação de proximidade e confiança decorrente da convivência na mesma localidade, foi o responsável por atrair a adolescente para a emboscada. Ele teria sido o 'articulador' ou a 'isca', conduzindo Thamiris ao local onde teria sido submetida a um suposto 'tribunal do crime'. Tal conduta, por si só, demonstra envolvimento direto e indispensável à consumação do delito, revelando sua adesão consciente à empreitada criminosa do grupo", pontuou o juiz Marcelo de Almeida Costa.