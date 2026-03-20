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Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, teria atraído a vítima para o local em que ela foi submetida ao tribunal do crime

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:40

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

A Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, suspeito de envolvimento na morte de Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A prisão temporária foi homologada nesta sexta-feira (20), após ele passar por audiência de custódia. Rodrigo é vizinho da família da jovem e teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde ela foi morta, segundo as investigações. 

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso na tarde de quinta-feira (19), pouco tempo depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma área de mata. Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris. 

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.

Rodrigo, então, teria atraído a jovem após ela sair da escola. Thamiris teve o celular vistoriado, no chamado tribunal do crime, e foi executada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o desaparecimento. 

Na decisão desta sexta-feira (20), a Justiça destacou que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e determinou que o suspeito permaneça preso, à disposição do juízo responsável pelo caso.

"Rodrigo, valendo-se da relação de proximidade e confiança decorrente da convivência na mesma localidade, foi o responsável por atrair a adolescente para a emboscada. Ele teria sido o 'articulador' ou a 'isca', conduzindo Thamiris ao local onde teria sido submetida a um suposto 'tribunal do crime'. Tal conduta, por si só, demonstra envolvimento direto e indispensável à consumação do delito, revelando sua adesão consciente à empreitada criminosa do grupo", pontuou o juiz Marcelo de Almeida Costa. 

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Nesta sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram mandados de busca e apreensão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente. As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

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