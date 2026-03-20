CRIME

Polícia confirma que corpo encontrado em área de mata é de Thamiris, morta aos 14 anos

Investigações apontam que jovem foi morta ao ser submetida ao tribunal do crime

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 13:23

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador, é o da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A jovem havia desaparecido em 12 de março, após sair da escola no bairro de Jardim das Margaridas. Na quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo foi localizado, um suspeito foi preso pelo crime.

A identificação foi feita através da necropapiloscopia, procedimento em que é realizado o confronto das impressões digitais da vítima com as fichas dactiloscópicas do banco de dados do Instituto de Identificação. O corpo da adolescente estava despido e em estado avançado de decomposição. Uma sacola plástica com os pertences de Thamiris foi deixada ao lado do corpo.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Segundo o DPT, os exames periciais estão em andamento e os laudos serão encaminhados para a delegacia assim que concluídos. O prazo para liberação é de dez dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade da perícia. Os exames vão indicar se a jovem sofreu ou não abuso sexual e demais circustâncias sobre a morte.

Nesta sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram mandados de busca e apreensão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente. As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Tribunal do crime

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro.

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

"No dia 20 de fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, andando de moto. Eles estavam atrás de um terceiro indivíduo que suspeitavam estar tendo um caso com a mulher de Davi [que está preso] para matá-lo. Quando chegaram na casa, os policiais estavam lá. Davi foi preso e Rodrigo, que estava armado, conseguiu fugir", detalhou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).