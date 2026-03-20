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Polícia confirma que corpo encontrado em área de mata é de Thamiris, morta aos 14 anos

Investigações apontam que jovem foi morta ao ser submetida ao tribunal do crime

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 13:23

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador, é o da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A jovem havia desaparecido em 12 de março, após sair da escola no bairro de Jardim das Margaridas. Na quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo foi localizado, um suspeito foi preso pelo crime

A identificação foi feita através da necropapiloscopia, procedimento em que é realizado o confronto das impressões digitais da vítima com as fichas dactiloscópicas do banco de dados do Instituto de Identificação. O corpo da adolescente estava despido e em estado avançado de decomposição. Uma sacola plástica com os pertences de Thamiris foi deixada ao lado do corpo. 

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Segundo o DPT, os exames periciais estão em andamento e os laudos serão encaminhados para a delegacia assim que concluídos. O prazo para liberação é de dez dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade da perícia. Os exames vão indicar se a jovem sofreu ou não abuso sexual e demais circustâncias sobre a morte. 

Nesta sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram mandados de busca e apreensão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente. As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Tribunal do crime 

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro. 

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. 

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

"No dia 20 de fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, andando de moto. Eles estavam atrás de um terceiro indivíduo que suspeitavam estar tendo um caso com a mulher de Davi [que está preso] para matá-lo. Quando chegaram na casa, os policiais estavam lá. Davi foi preso e Rodrigo, que estava armado, conseguiu fugir", detalhou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

A mando de Davi, que está preso, Rodrigo teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

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