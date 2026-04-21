LUTO

Referência do ballet na Bahia, bailarino Gilmar Sampaio é encontrado morto em apartamento

Artista foi vítima de causas naturais

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:20

Gilmar Sampaio Crédito: Reprodução

Morreu, nesta terça-feira (21), Gilmar Sampaio, reconhecido como uma das principais referências do balé na Bahia, com forte atuação na valorização da cultura afro-brasileira e papel de destaque na comunidade religiosa. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, vítima de causas naturais.

Em nota, a Casa do Mensageiro lamentou profundamente a perda de seu Asogba, destacando a importância de Gilmar na construção e fortalecimento da instituição. “Sua partida representa uma perda imensurável para todos nós. Foi uma figura de máxima importância na condução de nossa casa, dedicando sua vida com compromisso, sabedoria e generosidade”, diz o comunicado.

Gilmar Sampaio 1 de 7

A entidade também ressaltou que o legado deixado por ele permanecerá vivo “em cada ensinamento, em cada gesto e na memória de todos que tiveram a honra de caminhar ao seu lado”.

Na cena artística, Gilmar construiu uma trajetória sólida e admirada. Integrante do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) por mais de três décadas, ele ajudou a moldar a história da companhia pública de dança da Bahia. Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) destacou que sua morte deixa “uma lacuna irreparável no cenário da dança baiana”.

Bailarino de técnica reconhecida, Gilmar Sampaio transitava com maestria entre o balé clássico e as danças afro-brasileiras, marcas que definiram sua carreira. Sua atuação, no entanto, ultrapassou os palcos. Ele também se destacou como cantor em espetáculos do BTCA e como formador de novos artistas, sendo lembrado pela dedicação ao ensino e pela generosidade no compartilhamento de conhecimento.

Para a diretora artística do Teatro Castro Alves, Rose Lima, a perda é sentida em múltiplas dimensões. “Gilmar era uma pessoa excepcional, um bailarino e coreógrafo brilhante que soube transcender o momento dele como bailarino para também se tornar aquele que preparava outros artistas com uma dedicação genuína ao ensino. Dava aulas incríveis. Um cara múltiplo, que somava à dança a sua voz maravilhosa. É uma tristeza profunda para todos nós que convivemos com sua arte e sua amizade”, afirmou.