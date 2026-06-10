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Museu de Salvador anuncia mudança no horário de funcionamento

Novo horário é válido para o período do outono-inverno

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 22:48

Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Museu de Arte Contemporânea da Bahia Crédito: Divulgação/IPAC

Durante o outono-inverno, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), em Salvador, terá um novo horário de funcionamento. O equipamento estará em funcionamento de terça a domingo, das 10h às 18h. 

Os demais museus administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), seguem abertos ao público com programação diversificada e horários regulares de visitação.

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O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Avenida Contorno, funcionam de terça a domingo, das 10h às 18h.

No Recôncavo baiano, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, localizado na Enseada de Caboto, recebe visitantes de quarta a domingo, das 9h às 17h30 na área externa e das 9h30 às 16h30 na área expositiva. Já o Parque Histórico Castro Alves (PHCA), em Cabaceiras do Paraguaçu, funciona de terça a domingo, das 9h às 17h.

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