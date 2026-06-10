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Cães são resgatados de situação de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos após denúncia sobre as condições em que os animais eram mantidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 22:22

Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Dois cães foram resgatados na manhã desta quarta-feira (10), em Santo Estêvão, no interior da Bahia. Segundo denúncias, os animais estavam sendo mantidos em condições insalubres em uma escola desativada, localizada no centro da cidade.

De acordo com as investigações, os cães estavam em um ambiente com pedras, areia e pedaços de madeira espalhados pelo chão, sem condições adequadas de higiene, segurança e bem-estar.

Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia

Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
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Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação

Diante da situação, os agentes localizaram o responsável pelos animais, um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos a animais e encaminhado à unidade policial para a adoção das medidas cabíveis.

Os cães foram entregues aos familiares do adolescente, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

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