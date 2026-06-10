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Briga familiar termina com mulher presa após atear fogo no irmão; vítima está em estado grave

De acordo com as investigações, ela utilizou um líquido inflamável para atear fogo na vítima e, após a ação, fugiu do local

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:41

Delegacia de Canavieiras
Delegacia de Canavieiras Crédito: Reprodução

Uma mulher de 26 anos foi presa em Canavieiras, no sul da Bahia, suspeita de tentar matar o próprio irmão. Ela foi autuada em flagrante nesta quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, a mulher teria jogado um líquido inflamável sobre o irmão, de 27 anos, e tentado atear fogo nele. Após a ação, a suspeita fugiu do local.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Durante as buscas, os policiais localizaram a mulher em um prédio desabitado no centro da cidade. Ela confessou o crime e alegou que desentendimentos familiares motivaram a tentativa.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece internada em estado grave. A suspeita segue à disposição da Justiça e deverá responder por tentativa de homicídio.

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