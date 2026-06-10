Briga familiar termina com mulher presa após atear fogo no irmão; vítima está em estado grave

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:41
Uma mulher de 26 anos foi presa em Canavieiras, no sul da Bahia, suspeita de tentar matar o próprio irmão. Ela foi autuada em flagrante nesta quarta-feira (10).
Segundo a Polícia Civil, a mulher teria jogado um líquido inflamável sobre o irmão, de 27 anos, e tentado atear fogo nele. Após a ação, a suspeita fugiu do local.
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Durante as buscas, os policiais localizaram a mulher em um prédio desabitado no centro da cidade. Ela confessou o crime e alegou que desentendimentos familiares motivaram a tentativa.
A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece internada em estado grave. A suspeita segue à disposição da Justiça e deverá responder por tentativa de homicídio.