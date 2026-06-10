SALVADOR

PM lotado no Nordeste de Amaralina é preso por recrutar policiais para grupo de sequestradores

Policial militar, apontado como líder de grupo investigado por extorsões mediante sequestro, se apresentou à polícia



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:17

Operação mira PM da ativa e ex-policial Crédito: Polícia Civil

Foi preso nesta quarta-feira (10) o policial militar suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em extorsões mediante sequestro na Região Metropolitana de Salvador.



O grupo foi alvo da Operação Juramento Quebrado, deflagrada na terça-feira (9). O PM não havia sido localizado durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Operação mira PM da ativa e ex-policial 1 de 4

O policial militar se apresentou no Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, onde teve o mandado de prisão cumprido. Com a execução da ordem judicial, o investigado permanece à disposição da Justiça.

Ele é lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento da região do Nordeste de Amaralina.

As investigações apontam que o policial integrava uma organização criminosa investigada por extorsão mediante sequestro e outros crimes violentos.

De acordo com a apuração, o PM exerceria uma função de liderança dentro do grupo, sendo responsável por recrutar policiais, ex-policiais e profissionais da segurança privada para integrar o esquema criminoso.

Conforme a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), a organização atuava na Região Metropolitana de Salvador e é investigada por envolvimento em diversos crimes, incluindo homicídios e ocultação de cadáver.