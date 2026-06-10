PM lotado no Nordeste de Amaralina é preso por recrutar policiais para grupo de sequestradores

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Elaine Sanoli
Wendel de Novais
Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:17
Foi preso nesta quarta-feira (10) o policial militar suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em extorsões mediante sequestro na Região Metropolitana de Salvador.
O grupo foi alvo da Operação Juramento Quebrado, deflagrada na terça-feira (9). O PM não havia sido localizado durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.
Operação mira PM da ativa e ex-policial
O policial militar se apresentou no Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, onde teve o mandado de prisão cumprido. Com a execução da ordem judicial, o investigado permanece à disposição da Justiça.
Ele é lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento da região do Nordeste de Amaralina.
As investigações apontam que o policial integrava uma organização criminosa investigada por extorsão mediante sequestro e outros crimes violentos.
De acordo com a apuração, o PM exerceria uma função de liderança dentro do grupo, sendo responsável por recrutar policiais, ex-policiais e profissionais da segurança privada para integrar o esquema criminoso.
Conforme a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), a organização atuava na Região Metropolitana de Salvador e é investigada por envolvimento em diversos crimes, incluindo homicídios e ocultação de cadáver.
Além dele, um ex-policial militar e uma mulher apontada como intermediadora do grupo criminoso também foram alvos das medidas judiciais. A mulher, de 28 anos, foi presa em Arembepe, distrito de Camaçari. Já o ex-PM, de 38 anos, foi localizado em Petrolina, no interior de Pernambuco.