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PM lotado no Nordeste de Amaralina é preso por recrutar policiais para grupo de sequestradores

Policial militar, apontado como líder de grupo investigado por extorsões mediante sequestro, se apresentou à polícia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Elaine Sanoli

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:17

Operação mira PM da ativa e ex-policial
Operação mira PM da ativa e ex-policial Crédito: Polícia Civil

Foi preso nesta quarta-feira (10) o policial militar suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em extorsões mediante sequestro na Região Metropolitana de Salvador.

O grupo foi alvo da Operação Juramento Quebrado, deflagrada na terça-feira (9). O PM não havia sido localizado durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Operação mira PM da ativa e ex-policial

Operação mira PM da ativa e ex-policial por Polícia Civil
Operação mira PM da ativa e ex-policial por Polícia Civil
Operação mira PM da ativa e ex-policial por Polícia Civil
Operação mira PM da ativa e ex-policial por Polícia Civil
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Operação mira PM da ativa e ex-policial por Polícia Civil

O policial militar se apresentou no Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, onde teve o mandado de prisão cumprido. Com a execução da ordem judicial, o investigado permanece à disposição da Justiça.

Ele é lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento da região do Nordeste de Amaralina.

As investigações apontam que o policial integrava uma organização criminosa investigada por extorsão mediante sequestro e outros crimes violentos.

De acordo com a apuração, o PM exerceria uma função de liderança dentro do grupo, sendo responsável por recrutar policiais, ex-policiais e profissionais da segurança privada para integrar o esquema criminoso.

Conforme a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), a organização atuava na Região Metropolitana de Salvador e é investigada por envolvimento em diversos crimes, incluindo homicídios e ocultação de cadáver.

Além dele, um ex-policial militar e uma mulher apontada como intermediadora do grupo criminoso também foram alvos das medidas judiciais. A mulher, de 28 anos, foi presa em Arembepe, distrito de Camaçari. Já o ex-PM, de 38 anos, foi localizado em Petrolina, no interior de Pernambuco.

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