DESTINO TURÍSTICO

Acesso a Barra Grande deve receber pavimentação após abertura de licitação; saiba mais

Aviso de licitação foi publciado no Diário Oficial do Estado (DOE)

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 18:51

Barra Grande é um distrito de Maraú, no sul da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Maraú

O acesso à Barra Grande, um dos principais destinos turísticos do município de Maraú, no sul da Bahia, deverá passar por obras de pavimentação. O processo para contratação da empresa responsável pelos serviços foi iniciado após a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (10).

A intervenção prevê o asfaltamento de 6,2 quilômetros entre Barra Grande e o entroncamento da BR-030. De acordo com informações do governo estadual, o investimento estimado é de R$ 20,1 milhões.

A obra deverá beneficiar moradores da região e usuários da via, além de melhorar as condições de acesso a um dos destinos turísticos mais visitados da Costa do Dendê. Segundo dados do Executivo estadual, cerca de 25 mil pessoas vivem no município de Maraú.

Atualmente, o deslocamento até Barra Grande é feito por um trecho sem pavimentação, situação que costuma gerar reclamações de moradores, turistas e empresários do setor turístico, especialmente durante períodos de chuva e de maior fluxo de visitantes.

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Conforme o secretário estadual de Infraestrutura, Saulo Pontes, a pavimentação tem como objetivo melhorar a circulação de veículos na localidade, sobretudo durante períodos de alta demanda turística, como o verão e as férias de julho.

A Costa do Dendê está entre as regiões turísticas mais procuradas da Bahia e reúne destinos conhecidos pelas praias e pelo turismo de natureza. De acordo com dados citados pelo governo estadual, aproximadamente 760 mil visitantes passam pela região ao longo do ano.