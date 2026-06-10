SAÚDE

Faculdade oferece atendimento gratuito de fisioterapia para escoliose em Salvador

Atendimento inclui avaliação física detalhada, análise de exames radiográficos e elaboração de um plano terapêutico individualizado

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 17:57

A escoliose é a curvatura anormal da coluna vertebral, mas pode ser detectada e tratada precocemente para evitar complicações Crédito: Reprodução

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) oferecerá consultas para avaliação e acompanhamento especializado de fisioterapia para pessoas que têm escoliose. Os atendimentos acontecem no Instituto de Saúde da instituição, localizado no Campus Paralela, mediante agendamento prévio.

Os pacientes são acompanhados ao longo de todo o ano por estudantes do curso de Fisioterapia, sempre sob a supervisão de professores especializados. O atendimento inclui avaliação física detalhada, análise de exames radiográficos e elaboração de um plano terapêutico individualizado, seguindo as recomendações internacionais da SOSORT para o tratamento conservador da escoliose. Os interessados podem agendar consulta pelo WhatsApp (71) 99611-6919.

Caracterizada por uma deformidade tridimensional da coluna vertebral, a escoliose envolve desvio lateral associado à rotação vertebral e alterações no perfil sagital. Embora possa surgir em diferentes fases da vida, sua identificação durante a infância e a adolescência é especialmente importante, já que o crescimento acelerado pode favorecer a progressão da deformidade.

Segundo a fisioterapeuta e preceptora do curso de Fisioterapia da Unijorge, Priscilla Santana, existem diferentes tipos de escoliose. A condição pode ser classificada como idiopática, congênita, neuromuscular ou estar associada a outras condições específicas. A forma mais comum é a escoliose idiopática do adolescente, cuja origem é considerada multifatorial e apresenta forte influência genética.

“Diferentemente das alterações posturais, a escoliose é uma deformidade estrutural da coluna vertebral que pode provocar assimetrias corporais visíveis, como desnivelamento dos ombros, alterações na cintura, proeminência das costelas e desequilíbrio do tronco”, explica a especialista.

Entre os sinais clínicos mais frequentes estão as assimetrias nos ombros, escápulas e cintura, além da presença da chamada gibosidade, identificada principalmente durante o Teste de Adams. Apesar de muitos pacientes não apresentarem sintomas, alguns podem sentir dor, desconforto e incômodo estético. Nos casos mais severos, a deformidade pode comprometer a função respiratória e impactar a qualidade de vida.

A maior parte dos diagnósticos ocorre entre os 10 e os 16 anos de idade, período correspondente ao pico de crescimento. Por isso, especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de sucesso do tratamento conservador e reduz o risco de agravamento das curvas da coluna.

O Teste de Adams é uma das principais ferramentas de triagem utilizadas para identificar possíveis casos de escoliose. Realizado por meio da flexão anterior do tronco, o exame permite observar assimetrias corporais que, quando detectadas, devem motivar uma investigação clínica mais aprofundada e, se necessário, a realização de exames de imagem.

O tratamento da escoliose é definido de forma individualizada e leva em consideração fatores como idade, potencial de crescimento, magnitude da curva, padrão da deformidade e risco de progressão. Entre as opções terapêuticas estão a observação clínica, a fisioterapia com exercícios específicos para escoliose (PSSE), o uso de órteses corretivas e, em situações selecionadas, a cirurgia.