Mais de 130 aves silvestres são resgatadas durante operação no Recôncavo da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:57
Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar resgatou 137 aves silvestres e apreendeu 18 armas de fogo em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.
A Operação Bioma, que ocorreu entre os dias 1º e 9 de junho, focou no enfrentamento aos crimes contra a fauna e a flora, em ações fiscalizatórias e repressivas, realizadas em diversos municípios do Recôncavo Baiano.
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres
De acordo com a Coppa, as equipes atuaram no combate à caça ilegal, ao cativeiro irregular de animais silvestres, ao desmatamento e à exploração clandestina de recursos florestais, além de acompanhar o cumprimento de notificações expedidas pelo Ministério Público Ambiental.
Também foram identificadas áreas com indícios de supressão irregular de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), contribuindo para a responsabilização dos infratores e proteção de ecossistemas.
Na operação, também foram apreendidos 4 kg de carne de animais silvestres, uma motosserra, duas armadilhas de caça, material para recarga de munições e 33 m³ de madeira nativa extraída de forma ilegal, incluindo cerca de 15 m³ da espécie Cedro.
“Os resultados representam vidas silvestres preservadas, impactos ambientais evitados e o fortalecimento da consciência de que os crimes contra o meio ambiente afetam diretamente a qualidade de vida das presentes e futuras gerações”, destacou a tenente coronel Érica, comandante da Coppa, que reforçou o compromisso da PMBA com a preservação dos recursos naturais e na proteção da biodiversidade.