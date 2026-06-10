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Mais de 130 aves silvestres são resgatadas durante operação no Recôncavo da Bahia

Dezoito armas de fogo foram apreendidas na ação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:57

Operação Bioma resgata 137 aves sivestres
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres Crédito: Coppa

Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar resgatou 137 aves silvestres e apreendeu 18 armas de fogo em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

A Operação Bioma, que ocorreu entre os dias 1º e 9 de junho, focou no enfrentamento aos crimes contra a fauna e a flora, em ações fiscalizatórias e repressivas, realizadas em diversos municípios do Recôncavo Baiano.

Operação Bioma resgata 137 aves sivestres

Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa
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Operação Bioma resgata 137 aves sivestres por Coppa

De acordo com a Coppa, as equipes atuaram no combate à caça ilegal, ao cativeiro irregular de animais silvestres, ao desmatamento e à exploração clandestina de recursos florestais, além de acompanhar o cumprimento de notificações expedidas pelo Ministério Público Ambiental.

Também foram identificadas áreas com indícios de supressão irregular de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), contribuindo para a responsabilização dos infratores e proteção de ecossistemas.

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Na operação, também foram apreendidos 4 kg de carne de animais silvestres, uma motosserra, duas armadilhas de caça, material para recarga de munições e 33 m³ de madeira nativa extraída de forma ilegal, incluindo cerca de 15 m³ da espécie Cedro.

“Os resultados representam vidas silvestres preservadas, impactos ambientais evitados e o fortalecimento da consciência de que os crimes contra o meio ambiente afetam diretamente a qualidade de vida das presentes e futuras gerações”, destacou a tenente coronel Érica, comandante da Coppa, que reforçou o compromisso da PMBA com a preservação dos recursos naturais e na proteção da biodiversidade.

Tags:

Aves Silvestres Santo Antônio de Jesus Recôncavo Reconcavo Baiano

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