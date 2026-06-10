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Marca baiana de café acumula dívida de R$ 137 milhões e consegue na Justiça proteção contra credores

Tradicional empresa de Feira de Santana, Grupo Café 2 de Julho teve recuperação judicial aceita e ganhou prazo para apresentar plano de reestruturação

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:49

Justiça aceitou recuperação judicial do Grupo 2 de Julho e suspendeu ações de cobrança contra a empresa
Justiça aceitou recuperação judicial do Grupo 2 de Julho e suspendeu ações de cobrança contra a empresa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos grupos empresariais mais tradicionais de Feira de Santana, com mais de três décadas de atuação no mercado baiano, entrou em recuperação judicial. O Grupo 2 de Julho, conhecido pela atuação no atacado de alimentos e pela produção e comercialização de café, busca reorganizar uma dívida que ultrapassa R$ 137 milhões.

O pedido, já aceito pela Justiça baiana, envolve as empresas que compõem o grupo familiar. Segundo os documentos do processo, o endividamento consolidado chega a R$ 137,2 milhões, dos quais cerca de R$ 77,7 milhões estão sujeitos ao processo de recuperação judicial.

Em decisão assinada em 25 de maio, a juíza Carla Santa Bárbara Vitório, da 6ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo 2 de Julho e concedeu proteção contra cobranças e medidas de constrição patrimonial por 180 dias. A medida suspende bloqueios de contas, penhoras, arrestos e buscas e apreensões contra as empresas do grupo enquanto avança a negociação com credores.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

A magistrada também proibiu a retirada de bens considerados essenciais à atividade da empresa, entre eles veículos de distribuição, tratores e equipamentos utilizados na produção e torrefação de café. Além disso, nomeou uma administradora judicial para acompanhar o caso e determinou que o grupo apresente um plano de recuperação em até 60 dias.

O processo reúne, em uma única recuperação, o Atacado 2 de Julho, a indústria Café 2 de Julho, os produtores rurais José Avelino Borges da Silva e Jullyana Almeida Borges, além da Patrimonial Borges Silva Ltda.

Trajetória

A trajetória do Grupo 2 de Julho começou há mais de 30 anos, a partir da atuação do empresário José Avelino Borges da Silva, conhecido como "Zé Grande". O negócio nasceu da comercialização de café produzido na Chapada Diamantina e evoluiu para uma operação que reúne produção rural, torrefação industrial e distribuição atacadista. O Atacado 2 de Julho foi formalizado em 1995 e se tornou uma referência no comércio de Feira de Santana.

Ao longo de sua história, o grupo chegou a gerar cerca de 190 empregos diretos e consolidou a marca Café 2 de Julho no mercado baiano. A indústria responsável pela torrefação e moagem do produto foi criada em 2017, ampliando a verticalização dos negócios da família.

Na ação judicial, os empresários atribuem a crise a uma combinação de fatores acumulados nos últimos anos. Entre eles estão a retração do consumo entre 2015 e 2019, os impactos da pandemia de covid-19, o aumento dos juros a partir de 2021, os prejuízos causados por secas e geadas nas lavouras de café entre 2021 e 2023 e o crescimento da concorrência com a chegada de grandes redes nacionais de atacarejo a Feira de Santana.

Outro desafio apontado pelo grupo é a mudança nos hábitos de consumo, com a expansão dos marketplaces e do comércio digital, que teria reduzido o volume de compras presenciais e pressionado as margens de lucro.

O processo de recuperação judicial do Grupo 2 de Julho não corre integralmente em segredo de Justiça. A juíza responsável pelo caso determinou sigilo apenas para documentos que contêm dados pessoais e financeiros, como a relação de empregados, os bens particulares dos sócios e extratos bancários.

O CORREIO procurou o Grupo 2 de Julho e aguarda manifestação. O espaço segue aberto.

Tags:

Café Feira de Santana Justiça

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