SALVADOR

Obras no Rio Vermelho alteram trânsito e linhas de ônibus nesta quinta-feira; veja mudanças

Previsão é que, até as 5h da sexta-feira (12), o trânsito volte a ser liberado

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:28

Obra na Av. Juracy Magalhães Jr. Crédito: Semob/Divulgação

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou alterações temporárias no transporte público e no trânsito no Rio Vermelho por causa do avanço das obras para instalação de uma passarela na Rua Lucaia. Um trecho da Av. Juracy Magalhães Jr. precisará ser completamente bloqueado, nos dois sentidos, a partir das 22h desta quinta-feira (11). A previsão é que, até as 5h da sexta-feira (12), o trânsito volte a ser liberado.

A interdição, solicitada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), altera os itinerários de linhas que operam no trecho 2 do BRT Salvador e em linhas do sistema convencional de ônibus.

No sentido Garibaldi, o bloqueio ocorrerá na altura da Estação BRT Vale das Pedrinhas / Hora da Criança, incluindo o elevado do BRT para o tráfego de veículos particulares. Como alternativa, os condutores poderão acessar a Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal, seguir pela Rua Waldemar Falcão e chegar à Avenida Vasco da Gama, nas imediações da Lucaia ou nas proximidades do supermercado Assaí.

Já no sentido Paralela, a interdição ocorrerá após o acesso à Rua do Canal. Os veículos vindos da Rua Lucaia ou da Avenida Garibaldi deverão acessar a Rua do Canal, onde poderão realizar retorno e retomar a Avenida Juracy Magalhães Jr. após o ponto bloqueado.

Durante essa etapa da obra, será realizada a montagem do tramo central da passarela, que fará a ligação da Rua do Canal ao ponto de ônibus localizado em frente à Embasa. O procedimento contará com o apoio de um guindaste de grande porte, exigindo o bloqueio total da via durante as operações. Agentes de trânsito e transporte intensificarão a atuação no local, e a sinalização será reforçada para orientar motoristas e pedestres.

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Transporte

Durante o período, no BRT Salvador, os veículos que operam no sentido Terminal da Lapa, ao deixarem a via exclusiva, vão seguir pela Rua Lucaia, acessam o Viaduto Rei Pelé, Avenida Garibaldi e fazem o retorno para reingresso no corredor exclusivo, retomando o trajeto habitual. Já no sentido Estação Rodoviária/Shopping da Bahia, os veículos vão sair da exclusiva na Estação Rio Vermelho, passam pela Rua Lucaia e Avenida Juracy Magalhães, onde voltam à via exclusiva.

As linhas do sistema convencional também terão ajustes. No sentido Lapa, os coletivos poderão circular pela Avenida Juracy Magalhães, Alameda dos Ipês, Avenida Santa Luzia, Rua Waldemar Falcão e Avenida Vasco da Gama, retomando o percurso regular em seguida. No sentido Pituba, o itinerário inclui Avenida Vasco da Gama, Rua Lucaia e Avenida Juracy Magalhães, com retorno para continuidade do trajeto normal.