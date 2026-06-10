DIVERSÃO

Salvador recebe evento exclusivo para mulheres com samba, arrocha e transmissão do jogo do Brasil

Evento acontece no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico de Salvador

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15:10

Samba de Pretas Crédito: Dantas

Futebol, música e protagonismo feminino vão se encontrar em mais uma edição da PRECIOSA. No próximo sábado, 13 de junho, a partir das 17h, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico de Salvador, recebe a edição especial Copa do Mundo da festa, que terá transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, atrações musicais exclusivamente femininas e uma programação pensada para mulheres, único público do evento. Os ingressos estão no último lote e custam R$ 90, com vendas pela Sympla.

A proposta da PRECIOSA é criar um ambiente onde as mulheres possam vivenciar o futebol de forma livre e acolhedora, em contraponto à ideia ainda predominante de que o esporte pertence majoritariamente ao universo masculino. A iniciativa reforça a presença feminina em espaços historicamente marcados por desigualdades de gênero e celebra o direito de torcer, ocupar e protagonizar essas experiências.

A programação musical reúne nomes da cena baiana liderados por mulheres. A DJ Libre Ana abre a noite com sets de Música Popular Rebolativa (MPR) e brasilidades. Em seguida, o grupo Samba de Pretas sobe ao palco levando a força do samba de roda, do pagode e de releituras da MPB marcadas pela ancestralidade e pela valorização das mulheres negras.

O show contará ainda com a participação especial de Sofia Pitta, artista em ascensão na música baiana que transita entre referências da MPB, do pagodão, do forró e do pop. Encerrando a programação, Heda Pacheco, conhecida como a Princesa da Sofrência e famosa pelo bordão “Vá viver!”, apresenta um repertório marcado pelo arrocha, incluindo sucessos como Sua Boca Mente.

A sexta edição da PRECIOSA também será marcada pelo lançamento de uma camiseta especial do Brasil, desenvolvida com identidade própria. A novidade acompanha o momento de expansão do projeto, que nasceu como uma festa e vem se consolidando como uma plataforma voltada para a emancipação feminina.

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A relação entre a PRECIOSA e o futebol não é novidade. A primeira edição do evento também foi realizada em período de Copa do Mundo. Agora, o esporte volta a ser o ponto de encontro da celebração, reforçando a conexão entre a paixão pelo futebol e a construção de espaços seguros para as mulheres.