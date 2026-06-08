SAC Rodoviária amplia horário de atendimento a partir desta segunda-feira (8)

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Millena Marques
Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:19
A partir desta segunda-feira (8), o SAC Rodoviária amplia o horário de atendimento. O posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados. Além do horário, há modificações também na modalidade e o atendimento passa a ser híbrido. De 7h às 16h é por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas; e a partir daí até às 21h, é por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal. Aos sábados, é 100% por agendamento.
Com a ampliação, o SAC Rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade: Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, que funcionam de 7h30 às 21h.
O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro de 2026 e registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. O 14º posto da Rede SAC em Salvador demonstra alta capacidade operacional com uma média diária de quase 450 atendimentos.
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A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado, cumprindo a missão de expandir o serviço para a população.
Para a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, o surgimento de mais um posto SAC na capital baiana reafirma o compromisso do Governo do Estado em levar serviços de cidadania para um número cada vez maior de baianos. “O SAC Rodoviária tem se destacado pelo grande potencial de atendimento. Essa marca expressiva, com quase 34 mil atendimentos, reforça nossa atuação em atender e servir o cidadão baiano com qualidade”, afir