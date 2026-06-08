Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC Rodoviária amplia horário de atendimento a partir desta segunda-feira (8)

Posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:19

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (8), o SAC Rodoviária amplia o horário de atendimento. O posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados. Além do horário, há modificações também na modalidade e o atendimento passa a ser híbrido. De 7h às 16h é por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas; e a partir daí até às 21h, é por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal. Aos sábados, é 100% por agendamento.

Com a ampliação, o SAC Rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade: Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, que funcionam de 7h30 às 21h.

O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro de 2026 e registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. O 14º posto da Rede SAC em Salvador demonstra alta capacidade operacional com uma média diária de quase 450 atendimentos.

Veja o que muda na nova identidade e como garantir a sua morando em Portugal

Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é a chave de acesso ao nível máximo de segurança no portal Gov.br. Reprodução/MGI por AGENCIA BRASIL
Mesmo para quem já possui cidadania europeia, manter a documentação brasileira atualizada é vital para garantir direitos civis no Brasil. Divulgação/DETRAN-RJ por AGENCIA BRASIL
Lisboa foi a cidade escolhida para iniciar o projeto-piloto de emissão da CIN fora do território brasileiro, facilitando a vida de milhares de imigrantes. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
A nova identidade não substitui o passaporte, mas blinda o CPF do cidadão contra bloqueios bancários e pendências fiscais à distância. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
O novo documento unifica dados e utiliza o CPF como número único, acabando com a confusão de múltiplos RGs para quem vive no exterior. Canvas por AGENCIA BRASIL
1 de 6
Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado, cumprindo a missão de expandir o serviço para a população.

Leia mais

Imagem - Supermercados terão novo horário aos domingos; confira as regras

Supermercados terão novo horário aos domingos; confira as regras

Imagem - Dados de 1,2 milhão de usuários do iFood são vazados; veja o que foi afetado

Dados de 1,2 milhão de usuários do iFood são vazados; veja o que foi afetado

Para a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, o surgimento de mais um posto SAC na capital baiana reafirma o compromisso do Governo do Estado em levar serviços de cidadania para um número cada vez maior de baianos. “O SAC Rodoviária tem se destacado pelo grande potencial de atendimento. Essa marca expressiva, com quase 34 mil atendimentos, reforça nossa atuação em atender e servir o cidadão baiano com qualidade”, afir

Tags:

Salvador Rodoviária Sac Identidade

Mais recentes

Imagem - Hospital Aristides Maltez planeja construir nova torre em Salvador

Hospital Aristides Maltez planeja construir nova torre em Salvador
Imagem - Homem é flagrado com cocaína escondida em bombinha de asma na Bahia

Homem é flagrado com cocaína escondida em bombinha de asma na Bahia
Imagem - Casal do interior da Bahia tem hamburgueria transformada em surpresa no Domingão com Huck

Casal do interior da Bahia tem hamburgueria transformada em surpresa no Domingão com Huck