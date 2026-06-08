SERVIÇO

SAC Rodoviária amplia horário de atendimento a partir desta segunda-feira (8)

Posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:19

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (8), o SAC Rodoviária amplia o horário de atendimento. O posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados. Além do horário, há modificações também na modalidade e o atendimento passa a ser híbrido. De 7h às 16h é por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas; e a partir daí até às 21h, é por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal. Aos sábados, é 100% por agendamento.

Com a ampliação, o SAC Rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade: Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, que funcionam de 7h30 às 21h.

O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro de 2026 e registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. O 14º posto da Rede SAC em Salvador demonstra alta capacidade operacional com uma média diária de quase 450 atendimentos.

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A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado, cumprindo a missão de expandir o serviço para a população.