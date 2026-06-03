BRASIL

Dados de 1,2 milhão de usuários do iFood são vazados; veja o que foi afetado

Vazamento atingiu cerca de 2% da base de clientes

Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:50

Ifood Crédito: Divulgação

O iFood informou, nesta quarta-feira (3), que houve um vazamento de dados de 1,2 milhão usuários da plataforma registrado em dezembro de 2025. De acordo com a empresa, o caso foi um incidente isolado e que rapidamente foi controlado pelos protocolos de segurança.

A empresa informou que o vazamento atingiu cerca de 2% da base de clientes, o equivalente a cerca de 1,2 milhão de pessoas. Foram expostas informações nome e CPF de usuários. Segundo a empresa, não houve comprometimento de credenciais de acesso às contas.

O iFood disse que senhas, meios de pagamento e registros financeiros não foram afetados pelo incidente. A empresa também informou que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma. Veja nota completa abaixo:

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Nota na íntegra

"O iFood não encontrou qualquer evidência de que 43 milhões de dados de usuários foram vazados. Após sucessivas análises, identificamos que o material disponibilizado na internet se refere a um incidente isolado, ocorrido em dezembro de 2025, e que foi rapidamente neutralizado pelos nossos protocolos de segurança.

O evento envolveu dados cadastrais, como nome e CPF, sem qualquer comprometimento de senhas, meios de pagamento ou registros financeiros, com impacto restrito a cerca de 2% da nossa base de usuários.

O iFood lamenta o ocorrido e reforça para os usuários que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma.