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Com mais de mil lojas no Brasil, Americanas demite mais de 4 mil pessoas em um mês

Companhia encerrou o mês com 22.797 colaboradores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:10

Lojas Americanas
Lojas Americanas Crédito: Divulgação 

A Americanas registrou 4.314 desligamentos e 726 admissões entre os dias 1º e 30 de abril, segundo o demonstrativo mensal referente ao mês de abril de 2026. De acordo com a planilha apresentada no documento, 1.069 dos desligamentos ocorreram por pedidos de demissão.

Com a movimentação no quadro de funcionários, a companhia encerrou o mês com 22.797 colaboradores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Lojas Americanas

Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil
Americanas do Center Lapa por Reprodução
Lojas americanas por Gilberto Barbosa
Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil
Lojas Americanas por Divulgação
Lojas Americanas vivem crise por Divulgação
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Fachada da Lojas Americanas por Bruno Peres/Agência Brasil

A empresa também informou que sua operação física terminou abril com 1.448 lojas em funcionamento. No período, uma unidade foi fechada e outra inaugurada. As informações foram divulgadas pelo Estadão.

Após a entrada de recursos provenientes das vendas e saídas destinadas principalmente à compra de mercadorias, despesas operacionais e pagamentos relacionados ao plano de recuperação judicial, o caixa disponível ao fim de abril somava R$ 185,7 milhões.

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Ainda segundo o documento, a disponibilidade total da companhia alcançou R$ 441 milhões no mês, considerando aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários.

O relatório também aponta que o saldo inicial de caixa disponível em maio de 2025 era de R$ 940,5 milhões. Desde então, os ingressos de caixa totalizaram R$ 17,5 bilhões, com média mensal de R$ 1,46 bilhão. No mesmo período, as aplicações com carência registraram saldo negativo de R$ 10 milhões, enquanto os desembolsos para pagamentos somaram R$ 18,3 bilhões.

Tags:

Economia Lojas Americanas Americanas

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