ECONOMIA

Com mais de mil lojas no Brasil, Americanas demite mais de 4 mil pessoas em um mês

Companhia encerrou o mês com 22.797 colaboradores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:10

Lojas Americanas Crédito: Divulgação

A Americanas registrou 4.314 desligamentos e 726 admissões entre os dias 1º e 30 de abril, segundo o demonstrativo mensal referente ao mês de abril de 2026. De acordo com a planilha apresentada no documento, 1.069 dos desligamentos ocorreram por pedidos de demissão.

Com a movimentação no quadro de funcionários, a companhia encerrou o mês com 22.797 colaboradores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Lojas Americanas 1 de 6

A empresa também informou que sua operação física terminou abril com 1.448 lojas em funcionamento. No período, uma unidade foi fechada e outra inaugurada. As informações foram divulgadas pelo Estadão.

Após a entrada de recursos provenientes das vendas e saídas destinadas principalmente à compra de mercadorias, despesas operacionais e pagamentos relacionados ao plano de recuperação judicial, o caixa disponível ao fim de abril somava R$ 185,7 milhões.

Ainda segundo o documento, a disponibilidade total da companhia alcançou R$ 441 milhões no mês, considerando aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários.