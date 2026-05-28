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Gigante das máquinas de lavar vai investir R$ 300 milhões em fábrica no interior e criar 2,8 mil empregos

Whirlpool é dona da Brastemp, Consul e KitchenAid

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:28

Whirlpool
Whirlpool Crédito: Divulgação

Dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a Whirlpool anunciou que fará um investimento de mais de R$ 300 milhões para transformar sua fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo, no maior polo de manufatura de lavadoras da empresa. O anúncio foi feito na segunda-feira (25).

Esse movimento ocorreu após a empresa encerrar as operações na Argentina. De acordo com a revista Exame, toda a linha de produção de máquinas de lavar foi transferida para o Brasil.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O polo deve operar com mais de 20 robôs industriais e produzirá com 95% de componentes fabricados no Brasil.

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Segundo a empresa, a previsão é de que cerca de 2,8 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na região. As primeiras máquinas devem sair da linha de montagem em setembro deste ano.

A Argentina continuará sendo abastecida com os produtos produzidos em outras unidades da empresa. O fechamento da fábrica de Pilar ocorreu em 2025, três anos após sua inauguração. Na época, o investimento realizado foi de R$ 270 milhões.

Tags:

Economia

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