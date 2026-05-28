ECONOMIA

Gigante das máquinas de lavar vai investir R$ 300 milhões em fábrica no interior e criar 2,8 mil empregos

Whirlpool é dona da Brastemp, Consul e KitchenAid

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:28

Whirlpool Crédito: Divulgação

Dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a Whirlpool anunciou que fará um investimento de mais de R$ 300 milhões para transformar sua fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo, no maior polo de manufatura de lavadoras da empresa. O anúncio foi feito na segunda-feira (25).

Esse movimento ocorreu após a empresa encerrar as operações na Argentina. De acordo com a revista Exame, toda a linha de produção de máquinas de lavar foi transferida para o Brasil.

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O polo deve operar com mais de 20 robôs industriais e produzirá com 95% de componentes fabricados no Brasil.

Segundo a empresa, a previsão é de que cerca de 2,8 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na região. As primeiras máquinas devem sair da linha de montagem em setembro deste ano.