REDUÇÃO DE CUSTOS

Gigante do café anuncia fechamento de escritórios e demite 300 funcionários

Decisão atinge cargos de suporte em diferentes divisões corporativas da Starbucks em Seattle

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:43

Café do Starbucks Crédito: Shutterstock

A multinacional norte-americana Starbucks anunciou o fechamento de três escritórios satélites e a demissão de 300 funcionários nos Estados Unidos. A decisão ocorre como forma de reduzir custos, segundo o portal King 5 News.

A demissão em massa foi anunciada na última sexta-feira (15) e atinge cargos de suporte em diferentes divisões corporativas da companhia em Seattle. Segundo a diretora de comunicação global da Starbucks, Jaci Anderson, a maior parte das vagas eliminadas fora da cidade corresponde a postos de trabalho remotos.

Starbucks faz demissão em massa 1 de 5

Além das demissões, a empresa confirmou o encerramento das operações dos escritórios localizados em Chicago, Atlanta e Burbank, na Califórnia. De acordo com a Starbucks, os espaços vinham sendo pouco utilizados. A expectativa é que a maioria dos funcionários dessas unidades passe a trabalhar de forma remota.

A companhia informou ainda que manterá escritórios em Nova York e Nashville. Nessas localidades, cerca de 2 mil empregos deverão ser preservados. Parte dos cargos corporativos atualmente sediados em Seattle também deverá ser transferida para o novo centro operacional em Nashville.

A Starbucks afirmou ainda que novas demissões poderão ocorrer nos próximos meses, especialmente na área de suporte internacional.