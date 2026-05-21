MUDANÇA RADICAL

Fundador de marca bilionária de cosméticos larga vida de luxo e vira padre

Ele trocou mansão, carros de luxo e carreira milionária pela vida religiosa após crise pessoal

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:30

Scott Vincent Borba Crédito: Reprodução e Divulgação

Scott Borba construiu uma carreira de sucesso na indústria da beleza nos Estados Unidos, ajudou a criar uma das marcas de cosméticos mais populares do país e acumulou bens de luxo. Anos depois, porém, decidiu abandonar tudo para seguir a vida religiosa e será ordenado padre católico neste sábado (23), na Diocese de Fresno, na Califórnia.

Criado em uma comunidade agrícola no interior da Califórnia, Borba contou que desde jovem queria conquistar uma vida grandiosa. Formado pela Universidade Santa Clara, ele participou da criação da e.l.f. Cosmetics, marca que se tornou um fenômeno no mercado de maquiagem acessível. A e.l.f. Beauty vale bilhões de dólares em valor de mercado e faturou mais de US$ 1,6 bilhão no último ano fiscal.

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Depois do sucesso da empresa, também lançou a própria linha de produtos voltados aos cuidados com a pele, além de livros e outros projetos ligados ao universo da beleza.

Apesar da trajetória bem-sucedida, ele afirma que se sentia vazio. Segundo Borba, a mudança começou há cerca de 12 anos, durante uma festa em sua casa nas colinas de Hollywood. “Qual é o sentido da vida?”, lembrou ter pensado. “É só ganhar dinheiro, festejar e continuar tentando acumular coisas até morrer?”, disse, em entrevista ao The New York Times.

A partir daquele momento, ele disse ter vivido uma experiência espiritual profunda que o levou a rever completamente a própria vida. “Essa não é a pessoa que meus pais criaram”, afirmou. “Esse não é o homem que Deus criou para eu ser.”

Borba contou que abandonou a mansão onde morava, vendeu bens de luxo, deixou investimentos financeiros e passou a seguir a rotina religiosa. Em 2019, ingressou em um seminário e iniciou a formação para o sacerdócio.

Segundo ele, a adaptação não foi simples. Por causa do passado ligado ao mercado de cosméticos e ao estilo de vida luxuoso, chegou a ser visto com desconfiança por outros seminaristas.