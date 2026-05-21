TECNOLOGIA

Google muda barra de pesquisa pela 1ª vez em 25 anos para priorizar inteligência artificial

Empresa também ampliou o uso da IA em compras on-line

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:15

Empresa anunciou novidades Crédito: Divulgação

O Google anunciou a maior reformulação de sua busca em mais de duas décadas. Pela primeira vez desde 2001, a empresa vai alterar o formato da tradicional barra de pesquisa para adaptá-la à nova era da inteligência artificial.

A mudança acontece em meio ao avanço das buscas feitas com perguntas longas e detalhadas, impulsionadas por ferramentas de IA. Em vez de digitar termos curtos como “Copa do Mundo”, usuários passaram a fazer consultas completas, como pedir análises, probabilidades e comparações em uma única pergunta.

A nova barra de pesquisa ficará maior e mais interativa. Além de textos mais extensos, usuários poderão enviar fotos e vídeos diretamente nas buscas. O Google também permitirá continuar conversas com um chatbot dentro da própria página principal do buscador.

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Outra novidade será o uso de “agentes” digitais capazes de automatizar tarefas. Um usuário procurando apartamento, por exemplo, poderá receber alertas automáticos sobre novos anúncios sem precisar acessar sites imobiliários.

Os novos recursos funcionarão com o Gemini 3.5 Flash, modelo de IA que, segundo o Google, é mais rápido, mais barato e mais eficiente em programação e tarefas autônomas do que versões anteriores.

Google afirmou que o uso de IA já está aumentando o tempo e a frequência de uso da busca. “Quando as pessoas usam nossos recursos de busca com IA, elas pesquisam mais”, disse o CEO Sundar Pichai.

A empresa tenta consolidar sua posição na disputa pela liderança da inteligência artificial após o avanço de concorrentes como OpenAI. Desde o lançamento do ChatGPT, em 2022, o mercado passou a questionar o domínio do Google nas buscas on-line. Hoje, o aplicativo Gemini já soma cerca de 900 milhões de usuários ativos, número semelhante ao do ChatGPT, segundo a companhia.

Outras mudanças

O Google também ampliou o uso da IA em compras on-line. Usuários poderão montar carrinhos de compras diretamente na busca ou no YouTube, além de receber alertas de descontos e avisos sobre incompatibilidade entre produtos.

Na área de produtividade, a empresa apresentou o Gemini Spark, sistema integrado ao Gmail e ao Docs capaz de resumir anotações espalhadas em e-mails e conversas, além de ler e redigir mensagens automaticamente.

Outro destaque foi o Gemini Omni, ferramenta de edição de fotos e vídeos por IA. O recurso permitirá, por exemplo, remover pessoas do fundo de vídeos apenas com comandos de texto. A tecnologia também poderá gerar vídeos de até 10 segundos com qualidade cinematográfica.