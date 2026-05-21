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China conclui túnel a 89 metros de profundidade embaixo de rio para trem-bala de 350 km/h

Estrutura permitirá que trens-bala cruzem o rio sem reduzir a velocidade d

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:30

O interior da máquina Linghang
O interior da máquina Linghang Crédito: CMG

A China avançou em uma das obras ferroviárias mais ambiciosas do mundo ao concluir a escavação da parte submersa do túnel Chongming-Taicang, construído abaixo do Rio Yangtzé para a passagem de trens de alta velocidade. A informação é do CGTN.

A cerca de 89 metros de profundidade, a máquina escavadora “Linghang”, desenvolvida no próprio país e considerada a maior tuneladora para trens-bala do mundo, trabalha na abertura de um túnel de 14 quilômetros que permitirá a circulação ferroviária sob o rio sem redução de velocidade.

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Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução

O equipamento finalizou o trecho subaquático de 11,18 quilômetros da obra, estabelecendo um novo recorde de escavação contínua com uma tuneladora de grande porte da classe de 15 metros de diâmetro.

Com 148 metros de comprimento e peso aproximado de 4 mil toneladas, a “Linghang” opera com sistemas avançados, incluindo escavação inteligente e tecnologia de vedação capaz de suportar altíssima pressão da água.

Segundo os engenheiros responsáveis, a construção enfrenta desafios complexos por causa da largura do rio, da pressão extrema e das condições geológicas do local. Para reduzir riscos, foi utilizada uma plataforma integrada de controle inteligente com monitoramento em tempo real e tecnologia de “gêmeo digital”, que reproduz virtualmente toda a operação de escavação.

O sistema também permitiu que a máquina atravessasse áreas consideradas sensíveis, como o principal canal de navegação do Yangtzé e regiões de proteção ambiental.

Quando estiver concluído, o túnel permitirá que os trens de alta velocidade atravessem o Rio Yangtzé sem desacelerar, aumentando significativamente a capacidade de transporte da região.

A estrutura faz parte da ferrovia de alta velocidade que ligará Xangai, Chongqing e Chengdu, considerada estratégica para ampliar a integração econômica e logística do Delta do Rio Yangtzé.

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China

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