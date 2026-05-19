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'Profundamente preocupado': diretor-geral da OMS faz alerta após avanço rápido do Ebola

Mais de 500 casos suspeitos e 131 mortes já foram registradas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:40

Diretor-geral da OMS faz alerta após avanço rápido do Ebola
Diretor-geral da OMS faz alerta após avanço rápido do Ebola Crédito: José Cruz / Agência Brasil

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta terça-feira (19) estar “profundamente preocupado” com a velocidade e a dimensão do novo surto de Ebola registrado na África.

Segundo dados divulgados pela entidade, já foram contabilizados 516 casos suspeitos e 131 mortes associadas à doença na República Democrática do Congo. Além disso, dois casos confirmados também foram registrados em Uganda.

Durante reunião da Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, Tedros alertou que os números podem aumentar à medida que as operações de campo forem ampliadas, incluindo ações de vigilância, rastreamento de contatos e testes laboratoriais.

“Estou profundamente preocupado com a escala e a velocidade da epidemia”, declarou.

A OMS informou ainda que convocou uma reunião emergencial do Comitê de Emergência para discutir medidas diante do avanço da doença.

Entre os fatores que mais preocupam a organização estão os registros de casos em áreas urbanas, como Goma, no Congo, e Kampala, em Uganda, além da circulação do vírus em regiões afetadas por conflitos armados.

Outro ponto considerado crítico é o número de profissionais de saúde infectados, o que pode indicar transmissão relacionada ao atendimento médico.

Para tentar conter o avanço do surto, a OMS aprovou um financiamento emergencial de US$ 3,9 milhões para apoiar as autoridades locais no combate à doença.

Tags:

Saúde

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