INVESTIGAÇÃO

Após reviravolta, herdeiro de gigante da moda é preso suspeito de matar o pai bilionário durante trilha

Jonathan estava com o pai no momento do acidente e era a única testemunha do caso.

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:21

Isak Andic morreu durante trilha Crédito: Divulgação

O empresário Jonathan Andic, de 45 anos, filho do fundador da rede de moda Mango, foi preso nesta terça-feira (19) na Espanha sob suspeita de envolvimento na morte do pai, Isak Andic.

Bilionário e criador da marca espanhola, Isak Andic morreu em dezembro de 2024, aos 71 anos, após cair de um penhasco de aproximadamente 150 metros durante uma trilha em uma área montanhosa próxima a Barcelona. Jonathan estava com o pai no momento do acidente e era a única testemunha do caso.

Filho é preso por suspeita de envolvimento na morte de pai bilionário 1 de 4

Inicialmente, a polícia abriu uma investigação logo após a morte, mas o procedimento foi encerrado semanas depois. Em março de 2025, no entanto, o caso voltou a ser investigado. Meses mais tarde, em outubro, as autoridades passaram a tratar a morte como um possível homicídio.

De acordo com os Mossos d'Esquadra, força policial da Catalunha, Jonathan Andic foi encaminhado ao tribunal de Martorell, cidade do leste espanhol onde o processo tramita. As autoridades afirmaram que o caso corre sob sigilo judicial.

Jonathan é o filho mais velho entre os três herdeiros de Isak Andic e ocupa atualmente o cargo de vice-presidente do conselho da Mango, considerada uma das maiores varejistas de moda da Espanha.

A família Andic deixou a Turquia rumo à Espanha quando Isak ainda era jovem. Em 1984, ele inaugurou a primeira loja da Mango em Barcelona e transformou a companhia, ao longo das décadas, em uma das principais redes de fast fashion da Europa.