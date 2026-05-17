12 PRESOS

Espanha e Itália prendem quadrilha especializado em roubar relógios de luxo de turistas

Organização criminosa atuava em destinos turísticos e é suspeita de furtar acessórios avaliados em milhões de euros

Mariana Rios

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06:00

Relógios Rolex roubados em cidades brasileiras Crédito: Reprodução

Autoridades da Itália e da Espanha prenderam 12 pessoas suspeitas de integrar uma organização especializada no roubo de relógios de luxo de turistas em destinos europeus. A operação foi realizada em Nápoles e teve apoio de forças policiais dos dois países, segundo informações divulgadas pela Euronews.

De acordo com as investigações, o grupo atuava principalmente em áreas turísticas movimentadas, como Marbella, Barcelona e Ibiza, e tinha como alvo visitantes estrangeiros usando relógios de alto valor, incluindo modelos de marcas suíças de luxo.

Os suspeitos monitoravam turistas em hotéis, restaurantes, aeroportos e centros históricos antes de realizar os furtos. Em alguns casos, os criminosos utilizavam motocicletas para facilitar a fuga após os roubos.

As autoridades europeias afirmam que a quadrilha é investigada por dezenas de crimes cometidos em cidades turísticas da Europa, com prejuízo estimado em milhões de euros.

Durante a operação, policiais apreenderam relógios de luxo, dinheiro em espécie, motocicletas e outros itens usados nas ações criminosas.