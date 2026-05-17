Espanha e Itália prendem quadrilha especializado em roubar relógios de luxo de turistas

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Mariana Rios
Publicado em 17 de maio de 2026 às 06:00
Autoridades da Itália e da Espanha prenderam 12 pessoas suspeitas de integrar uma organização especializada no roubo de relógios de luxo de turistas em destinos europeus. A operação foi realizada em Nápoles e teve apoio de forças policiais dos dois países, segundo informações divulgadas pela Euronews.
De acordo com as investigações, o grupo atuava principalmente em áreas turísticas movimentadas, como Marbella, Barcelona e Ibiza, e tinha como alvo visitantes estrangeiros usando relógios de alto valor, incluindo modelos de marcas suíças de luxo.
Os suspeitos monitoravam turistas em hotéis, restaurantes, aeroportos e centros históricos antes de realizar os furtos. Em alguns casos, os criminosos utilizavam motocicletas para facilitar a fuga após os roubos.
As autoridades europeias afirmam que a quadrilha é investigada por dezenas de crimes cometidos em cidades turísticas da Europa, com prejuízo estimado em milhões de euros.
Durante a operação, policiais apreenderam relógios de luxo, dinheiro em espécie, motocicletas e outros itens usados nas ações criminosas.
Segundo os investigadores, o grupo agia de forma organizada e tinha divisão de funções entre observadores, executores e responsáveis pela receptação dos itens roubados.