ENCALHES RECORRENTES

Dinamarca confirma morte de Timmy, baleia que mobilizou operação de resgate na Alemanha

Autoridades identificaram jubarte por rastreador GPS após carcaça aparecer perto de ilha dinamarquesa; caso gerou debate entre especialistas

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:15

Tentativa de 'salvar' animal mobilizou uma controversa operação de resgate na Alemanha Crédito: Philip Dulian/dpa/picture alliance

A Dinamarca confirmou neste sábado (16) que a baleia-jubarte encontrada morta próximo à ilha de Anholt é mesmo Timmy, animal que havia mobilizado uma ampla e controversa operação de resgate na Alemanha nas últimas semanas.

Segundo a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca, a identificação foi confirmada após mergulhadores encontrarem um rastreador GPS preso ao corpo do animal. O dispositivo havia sido instalado pouco antes de Timmy ser solta em alto-mar, no início de maio.

A baleia havia encalhado diversas vezes na costa alemã do Mar Báltico desde março, atraindo atenção internacional e dividindo especialistas sobre a viabilidade do resgate. Após sucessivos encalhes, uma iniciativa privada financiou uma operação estimada em cerca de 1,5 milhão de euros para transportar o animal em uma barcaça até águas mais profundas ao norte da Dinamarca.

Especialistas em conservação marinha criticaram a operação e afirmaram que o animal já apresentava sinais severos de debilidade. Segundo pesquisadores, Timmy provavelmente buscava águas rasas para descansar devido ao estado de saúde fragilizado.