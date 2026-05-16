Dinamarca confirma morte de Timmy, baleia que mobilizou operação de resgate na Alemanha

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Mariana Rios
Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:15
A Dinamarca confirmou neste sábado (16) que a baleia-jubarte encontrada morta próximo à ilha de Anholt é mesmo Timmy, animal que havia mobilizado uma ampla e controversa operação de resgate na Alemanha nas últimas semanas.
Segundo a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca, a identificação foi confirmada após mergulhadores encontrarem um rastreador GPS preso ao corpo do animal. O dispositivo havia sido instalado pouco antes de Timmy ser solta em alto-mar, no início de maio.
A baleia havia encalhado diversas vezes na costa alemã do Mar Báltico desde março, atraindo atenção internacional e dividindo especialistas sobre a viabilidade do resgate. Após sucessivos encalhes, uma iniciativa privada financiou uma operação estimada em cerca de 1,5 milhão de euros para transportar o animal em uma barcaça até águas mais profundas ao norte da Dinamarca.
Especialistas em conservação marinha criticaram a operação e afirmaram que o animal já apresentava sinais severos de debilidade. Segundo pesquisadores, Timmy provavelmente buscava águas rasas para descansar devido ao estado de saúde fragilizado.
A carcaça da baleia foi encontrada boiando a cerca de 75 metros da costa da ilha dinamarquesa de Anholt. Autoridades locais afirmaram que, por enquanto, não há previsão de remoção do corpo, que está sendo consumido por aves marinhas. As informações foram divulgadas pela DW Brasil.